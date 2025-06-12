На Сумщині хлопець вкрав 7,6 млн грн, продаючи неіснуючі біткоїни на фейковій криптобіржі

В Україні працює достатньо великих і відомих бірж які працюють з гривнею, але вони централізовані (тобто, регулюється та перевіряє клієнтів та транзакції). Лише цим можна пояснити бажання жителя Сумській області придбати біткоїни за $60 тис. на якісь маловідомій платформі.

Кіберполіція затримала 23-річного мешканця Київщини, який створив підроблену криптобіржу. Зловмисник мав повний контроль над усіма функціями сайту: міг змінювати баланси акаунтів, редагувати історію транзакцій і таким чином створювати ілюзію реальних операцій з криптовалютою.

І він знайшов клієнта: житель Сум завів на фейкову біржу $60 тис. щоб купити біткоїн. Адміністратор сайту намалював йому монети. Насправді жодної транзакції не відбулося, кошти привласнив 23-річний підозрюваний. Шахрай навіть запропонував потерпілому продати ще біткоїнів на 100 тис. доларів. Однак потерпілий звернувся до поліції.

Фігуранта затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення на місці під час передачі грошей. За результатами санкціонованого обшуку поліціянти, окрім грошових коштів, вилучили у чоловіка мобільний телефон та Lexus. Сума завданих збитків склала понад 7,6 млн грн.

Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Джерело: Поліція Сумської області