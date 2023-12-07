McDonald’s використовуватиме штучний інтелект Google AI для оптимізації операцій

McDonald’s співпрацює з Google для розгортання ШІ з 2024 року, коли «тисячі» магазинів отримають оновлення апаратного та програмного забезпечення. Разом з оновленням інших систем, включаючи кіоски для замовлень і мобільний застосунок, McDonald’s зможе використовувати штучний інтелект на величезних обсягах даних для оптимізації операцій.

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Одним з результатів буде — «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів. Не зовсім зрозуміло, як це буде, але у найближчі роки варто очікувати більше автоматизації, керованої штучним інтелектом, передає The Verge.

McDonald’s не уточнює, як саме буде використовуватися штучний інтелект, але каже, що він включатиме оновлення апаратного та програмного забезпечення безпосередньо в магазинах, а також послуги, що надаватимуться через хмарні сервіси Google. Оновлена система допоможе менеджерам «швидко знаходити і впроваджувати рішення для зменшення збоїв у роботі».

У заяві McDonald’s не йдеться про те, що ШІ замінить людей, згадується лише, що система повинна «зменшити складність» завдань для персоналу магазинів і що вона «забезпечить нові захоплюючі враження для персоналу та клієнтів». Wendy’s — ще один клієнт Google Cloud AI — дотримувався схожої лінії, коли на початку цього року запровадив тестування замовлень зі штучним інтелектом, проте рішення поки не прийнято.