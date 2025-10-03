Модер обліпив iPhone 17 Pro Max радіаторами SSD: на 20% краща стабільність у 3D Mark та Apple ProRes

Франкенфон 17 / T-K-Tronix, Reddit

Ентузіаст показав мод iPhone 17 Pro Max, який навряд реалізує Apple. П’ять радіаторів для SSD роблять з телефона не такого “гарячого коника”.

T-K-Tronix з Reddit показав результати своєї роботи на кількох фото. Його витвір не позбавлений естетики, хоча навряд такий iPhone можна назвати кишеньковим пристроєм. В результаті модер отримав понад 90% стабільності у стрес-тесті 3D Mark Steel Nomad Light. Як можна зрозуміти з коментарів автора, він прагнув покращити стабільність та продуктивність відеозапису в режимі Apple ProRes. Цей якісний режим відчутно нагріває телефони під час тривалих сеансів запису у високій роздільній здатності та призводить до тротлінгу.

Умілець не продемонстрував показників 17 Pro Max до експерименту. Тому Tom’s Hardware пошукав їх деінде і знайшов у ютубера Max Tech. Той отримав результат 69,4% у стандартному тесті Steel Nomad Light. У порівнянні ефективність такого охолодження здається великою, хоча навряд подібним монстром зручно користуватися. Втім, у якихось режимах стаціонарного знімання з використанням Apple ProRes додаткові радіатори мають сенс.

Додатковому охолодженню iPhone 17 Pro Max сприяє новий алюмінієвий корпус та зменшена кількість скла в оформленні пристрою. Щобільше, Apple серйозно поставилася до охолодження та тротлінгу, коли оснастила 17 Pro випарною камерою. За словами компанії, камера з деіонізованою водою сприяє рівномірному розподіленню тепла всередині корпусу та тепловідведенню. Apple каже, що нова система в купі з рамою охолоджує пристрій у 20 разів ефективніше, але, як бачимо, цей показник можна суттєво покращити.

Звичайно, система T-K-Tronix — радше proof-of-concept. Але легко можна уявити додаткові професійно виготовлені або навіть промислові радіатори, сумісні з аксесуарами для стаціонарного знімання. У компактному кишеньковому апараті важко організувати справді ефективне охолодження з дотриманням формату, а сучасні процесори досить швидкі та гарячі.