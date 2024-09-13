Meizu Lucky 08 – доступний смартфон з нетиповим дизайном камери та великою батареєю

Стало відомо, що Meizu планує розширити свою лінійку Android-смартфонів новою серією. Вона буде позиціонуватися за характеристиками та ціною нижче поточних лінійок Note та флагманських моделей.

Перший з цих пристроїв нової лінійки буде називатися Lucky 08. Він матиме лише дві задні камери. Однак ці камери будуть розташовані в нестандартному корпусі, що створює враження, ніби одна з них має орбіту (або зубчасту доріжку) навколо іншої, з цікавим радіальним фоном. Цей різкий відхід від стандартних виступів камер буде представлений у чорному та золотому кольорах. Про це повідомляє інсайдера Digita Chat Station.

Згідно з наявною інформацією, смартфон Meizu Lucky 08 матиме велику батарею місткістю близько 6000 мАгод. Також йому приписують функції Flyme AIOS, як у флагманських моделей Meizu. Втім, очікується, що пристрій буде мати пластикову рамку з плоскими бічними гранями, щоб знизити його ціну до приблизно 1999 юанів (близько $280).

Офіційна презентація Meizu Lucky 08 в Китаї очікується вже у вересні 2024 року.

Джерело: notebookcheck

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