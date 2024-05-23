Менеджер паролів Google отримає функцію спільного доступу Family Link

Варто зазначити, що Family Link дозволить ділитися паролем лише з людьми у вашій сімейній групі, а не з будь-ким, хто має обліковий запис Google.

Інструмент спільного доступу для Менеджера паролів Google надійде в межах оновлення сервісів Google Play у травні 2024 року (версія 24.20).

«Коли ви поділитесь паролем, учасники вашої сімейної групи отримають його копію в менеджері паролів Google, готову до використання», — йдеться на сторінці підтримки Google.

В Google кажуть, що функція обміну пароля значно полегшить роботу та стане у пригоді зокрема батькам, які зможуть легко отримати доступ, наприклад, до шкільних завдань дитини. Однак, скоріш за все, першочергово Family Link використовуватиметься як зручна опція для спільного доступу до стримінгових та інших сервісів, VPN тощо.

Судячи з наведених вище скриншотів з попереднього витоку функції, Family Link буде точно доступна на смартфонах, однак, схоже, відсутня в стабільній версії Chrome для комп’ютера.

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