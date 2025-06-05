Менше Apple iPhone 5 — компактний смартфон Bluefox NX1 коштує від $83

Компактний смартфон Bluefox NX1

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Настали часи, коли смартфони з діагоналлю дисплея менш як 6 дюймів зникли з ринку, а 6,3-дюймові моделі вважаються компактними. Apple iPhone 16E з його 6,1-дюймовим екраном є ледь не найменшим представником категорії сучасності. Іншими словами, в нинішніх умовах, де смартфони стають дедалі більшими, важчими й обов’язково «на 6,7 дюйма і більше», знайти щось компактне — це майже як зловити єдинорога. І тут на сцену виходить Bluefox NX1 — малюк з 4-дюймовим дисплеєм, який навіть менший за легендарний iPhone 5. І хоча він виглядає як іграшка, всередині в нього схована доволі пристойна начинка, включаючи батарею на 3000 мА·год. Неочікувано? Розглянемо детальніше.

Характеристики Bluefox NX1

Bluefox NX1 — це ультракомпактний смартфон, який явно кидає виклик сучасним «лопатам». Екран — всього 4 дюйми, але з модною «динамічною каплею» у стилі Dynamic Island, яка вміє показувати заряд акумулятора, вхідні дзвінки та інші корисні дрібниці. Сам екран виконаний на базі панелі IPS із роздільною здатністю 1168×540 пікселів, піковою яскравістю 500 ніт і стандартною частотою оновлення 60 Гц.

Але, звісно, за таку компактність і бюджетну ціну довелося чимось пожертвувати. Процесор тут — старенький MediaTek Helio G81 (ще з 2019 року). З повсякденними завданнями він має впоратися і навіть на ігри повинно вистачити (в тесті Antutu він набирає близько 255 тис. балів). Смартфон може містити 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованого сховища. Ще є підтримка карти пам’яті microSD.

Камери в Bluefox NX1 досить скромні по нинішнім міркам. Основна камера одиночна та виконана на базі 21-мегапіксельного сенсора Sony IMX230. Фронтальна камера інтегрована в ту саму динамічну зону й має 5-мегапіксельний сенсор. Маючи розміри лише 10×4,9×1,2 см, NX1 навіть менший за iPhone 5 завдяки тоншим рамкам. Попри крихітні розміри, всередині NX1 розмістилася батарея місткістю 3000 мА·год. Цього повинно вистачати на день роботи (без ігор), враховуючи малий екран і не надто вибагливу «начинку».

Пристрій працює під управлінням Android 15. Але поки що невідомо, чи варто сподіватися на оновлення операційної системи. Зате приємно, що стартує він одразу зі свіжої версії ОС.

Ціна

Смартфон Bluefox NX1 вже надійшов у продаж у Китаї. За базову версію з 4+64 ГБ пам’яті просять приблизно $83. Варіант із 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ сховща коштує близько $111. Глобальний реліз очікується наприкінці червня.

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Bluefox NX1 — це справжній нонконформіст серед смартфонів. Так, у нього не топові комплектуючі, але при цьому він не коштує як половина ноутбука. У часи, коли телефони ледве вміщаються в кишеню, цей малюк знайде свою аудиторію.

Джерело: notebookcheck

Розділ Технології виходить за підтримки

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