Новини Софт 22.08.2023 о 17:24

Microsoft інтегрувала мову програмування Python в Excel (поки для Microsoft 365 Insider Program)

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft оголосила про інтеграцію в Excel мови програмування Python, що має забезпечити покращення ефективності аналізу й візуалізації даних.

Згідно з заявами Microsoft — це поєднання бібліотек Python для аналізу даних і візуалізації з функціями Excel. Користувачі матимуть можливість маніпулювати та досліджувати дані в Excel за допомогою графіків і бібліотек Python, а потім використовувати формули, діаграми та таблиці Excel для подальшого вдосконалення своїх ідей.

Безперебійна робота

З’явилася можливість виконувати розширений аналіз даних у звичному середовищі Excel, отримуючи доступ до Python безпосередньо з Excel, без додаткових налаштувань або встановлень.

Microsoft співпрацює з Anaconda, провідним репозиторієм Python корпоративного рівня, яким користуються фахівці з обробки даних. Відповідно Python в Excel використовує дистрибутив Anaconda для Python, що працює в хмарному середовищі Azure.

Microsoft інтегрувала мову програмування Python в Excel (поки для Microsoft 365 Insider Program)

Легка кооперація

Є змога ділитися робочими книгами та аналітикою Python в інших інструментах, як-от Microsoft Teams та Microsoft Outlook. Робота з коментарями та @-згадками для спільної роботи з документами. Колеги можуть оновлювати аналітику, навіть якщо у них не активовано Python в Excel.

Microsoft інтегрувала мову програмування Python в Excel (поки для Microsoft 365 Insider Program)

Захист корпоративного рівня

Python в Excel працює у хмарі Microsoft Cloud із захистом корпоративного рівня та підключенням до M365.

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Microsoft інтегрувала мову програмування Python в Excel (поки для Microsoft 365 Insider Program)
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borowka

блогер

Microsoft інтегрувала мову програмування Python в Excel (поки для Microsoft 365 Insider Program)

Як отримати Python в Excel

Python в Excel доступний у публічній попередній версії для учасників бета-каналу програми для інсайдерів Microsoft 365. Ця функція спочатку з’явиться в Excel для Windows, починаючи зі збірки 16818, а потім на інших платформах пізніше.

Треба приєднатися до Microsoft 365 Insider Program. Обрати рівень Інсайдер бета-каналу і завантажити найновіші збірки Excel. Після інсталяції треба відкрити порожній документ та виконати такі дії:

  1. Обрати «Формули» на стрічці.
  2. Вибрати «Вставити Python».
  3. У діалоговому вікні, що з’явиться, натиснути кнопку «Спробувати попередній перегляд».
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