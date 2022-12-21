Microsoft може запустити дешевшу передплату Xbox Game Pass з рекламою за $3/місяць

Microsoft проводить опитування щодо запуску передплати Xbox Game Pass із підтримкою реклами. За $3 користувачі отримають доступ до ексклюзивів Xbox, ігор EA Access і багатокористувацької гри.

Windows Central виявив повідомлення, виявлене у гілці ResetEra, яке посилається на недавнє, розіслане деяким користувачам Xbox, опитування щодо запуску додаткового рівня передплати Xbox Game Pass. Якщо пропозиція буде запущена, ймовірно передплата з рекламою коштуватиме $3 на місяць і надасть доступ до різноманітного контенту Xbox Game Pass із деякими обмеженнями. Вона включатиме сховище попередніх ігор для Xbox, із 6-місячною затримкою для нових ігор. Перед початком гри користувачам необхідно буде переглянути рекламу.

Крім того, через передплату будуть доступні багатокористувацькі ігри та ігри EA Access, а також ексклюзиви Xbox.

У жовтні повідомлялося, що показники Game Pass не досягли поставленої мети щодо зростання послуги на 73%, натомість спостерігалося зростання на 28%.

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Якщо припустити, що наведена вище таблиця реальна, ця передплата також включає багатокористувацький онлайн-доступ, який в цей час коштує 9,99 долара на місяць, і не пропонує жодних ігор, крім сильно скороченої програми Xbox Live Games with Gold. Ігри із золотим статусом наразі зазвичай включають лише дві інді-ігри для Xbox One на місяць і вже деякий час є предметом критики та глузувань.

У серпні Microsoft почала тестувати сімейну передплату Xbox Game Pass, але лише в Ірландії та Колумбії. Учасники програми Xbox Insider можуть оформити сімейний план та додати до нього до чотирьох осіб. Після цього усі вони зможуть отримати доступ до переваг максимального плану Xbox Game Pass Ultimate. Єдина умова — вони мають проживати у межах однієї країни.