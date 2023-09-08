Новини Софт 08.09.2023 о 09:32

Microsoft Paint отримав інструмент для видалення тла в один клік

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft тестує новий інструмент для видалення тла в Paint. Це відбувається в один клік.

Microsoft Paint отримав інструмент для видалення тла в один клік

Оновлення поки доступне для учасників програми оцінювання Windows Insiders, на Canary and Dev Channels (version 11.2306.30.0). Власне, для видалення фону достатньо натиснути відповідну кнопку в лівій частині інтерфейсу. Також можна обрати вручну частину тла, яку необхідно прибрати.

Функція зміни тла — це корисний інструмент для старого-доброго Paint, особливо для тих, кому треба час від часу редагувати зображення, але не настільки, щоб купувати професіональні інструменти. Чекаємо, поки інструмент розгорнеться в усіх.

Не минуло й 37 років: Microsoft додала в Paint темну тему (поки лише в тестовій Windows 11)

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