Microsoft Paint отримав інструмент для видалення тла в один клік

Microsoft тестує новий інструмент для видалення тла в Paint. Це відбувається в один клік.

Оновлення поки доступне для учасників програми оцінювання Windows Insiders, на Canary and Dev Channels (version 11.2306.30.0). Власне, для видалення фону достатньо натиснути відповідну кнопку в лівій частині інтерфейсу. Також можна обрати вручну частину тла, яку необхідно прибрати.

Функція зміни тла — це корисний інструмент для старого-доброго Paint, особливо для тих, кому треба час від часу редагувати зображення, але не настільки, щоб купувати професіональні інструменти. Чекаємо, поки інструмент розгорнеться в усіх.