Новини Софт 02.06.2023 о 11:58

Не минуло й 37 років: Microsoft додала в Paint темну тему (поки лише в тестовій Windows 11)

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Не минуло й 37 років: Microsoft додала в Paint темну тему (поки лише в тестовій Windows 11)

Користувачі графічних редакторів полюбляють темний інтерфейс програм, що концентрує увагу на редагованому зображенні. Через 37 років після виходу Microsoft Paint перейшов на темний бік сили.

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Попередня версія програми Paint з темним режимом вже доступна для інсайдерів на каналах Canary та Dev, цього року Paint з темною темою з’явиться у всіх користувачів Windows 11. Разом з оновленням інтерфейсу редактор отримає більше градацій масштабування, доступних через нове меню, що розкривається.

Microsoft Windows 11 Paint темна тема

Ще на старті Windows 11 Microsoft обіцяла, що незабаром у програмі Paint з’явиться більше функцій, включно з темним режимом та центрованим полотном. Оновлення полотна поки не згадується, але темна тема все ж таки стала доступною через рік.

Весна 2023 стала рекордною за кількістю анонсованих нових функцій для Windows 11. Microsoft впровадила в операційну систему помічник Copilot, підтримку 7zip та RAR,  швидке примусове завершення процесів, перенесення налаштувань, синхронізацію з iPhone, ненудні шпалери та багато іншого.

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Джерело: Microsoft


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