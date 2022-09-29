Microsoft почала ширше тестування програми Outlook для Windows – в ньому покращено інтерфейс, але ще не вистачає ряду функцій

Корпорація Майкрософт робить нову версію Outlook для Windows доступною для всіх тестувальників Office. Нова програма Outlook для Windows має дизайн, що більше нагадує вебверсію. Роботи над новим дизайном велися протягом кількох місяців, а раніше цього року було запущено процес тестування.

Microsoft зазначає, що команда розробників збирала відгуки учасників програми Office Insider, прислухалася до них і «дбайливо працювала над покращенням нового Outlook для Windows».

Нова програма Outlook для Windows тепер включає підтримку особистих облікових записів електронної пошти Outlook.com, Hotmail або Windows Live. Цього не було у ранніх бета-версіях. Microsoft додала спрощену панель Ribbon для покращення інтерфейсу, а також впровадила динамічну ширину стовпців календаря для більш гнучкого налаштування.

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Учасники програми Office Insider зможуть отримати доступ до нової програми вже цього тижня. Через кілька тижнів до тестування зможуть приєднатися й учасники програми Windows Insider, скориставшись перемикачем у програмі Windows Mail.

Слід зазначити, що в додатку ще не реалізовано багато функцій. Так, Microsoft все ще працює над підтримкою кількох облікових записів електронної пошти в одному додатку, над підтримкою сторонніх облікових записів електронної пошти, таких як Gmail, Yahoo та iCloud. Також очікується впровадження роботи в автономному режимі, пошуку по теках, підтримки вебнадбудов, вбудованої підтримки ICS. І ще чекають черги роботи над додатковими візуальними оновленнями та параметрами персоналізації. Зрештою, після додавання всіх потрібних функцій, Microsoft має намір замінити поштовий клієнт Outlook for Windows цією новою програмою. Але поки що незрозуміло, коли це станеться.

Джерело: The Verge