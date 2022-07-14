Microsoft починає тестування оновленої панелі завдань Windows 11

Корпорація Microsoft продовжує експериментувати з інтерфейсом панелі завдань Windows 11. Компанія тестує повернення знайомої панелі пошуку з Windows 10, а також значків повідомлень для розділу «Віджети».

Нині Windows 11 містить кнопку пошуку, що відключається, на панелі завдань, яка зображає тільки логотип пошуку. І зараз Microsoft тестує три різні візуальні варіанти пошуку на панелі завдань. Один варіант є звичайним значок пошуку, а два інших включають маленьку або велику панель пошуку на панелі завдань. Microsoft збирає відгуки про зміни, перш ніж почати ширше розгортання нововведень. Це тестування є частиною нових експериментальних функцій Windows 11. Це означає, що вони можуть не з’явитися у фінальній версії ОС.

Після нещодавнього повернення віджету «Погода» на панель завдань Windows 11 тепер Microsoft тестує додавання значків сповіщень. Повідомлення призначені для такого контенту, як останні новини, і виглядають так само як іконки, які можна знайти в Центрі повідомлень у правій частині панелі завдань.

«Коли ви відкриваєте дошку віджетів, у верхній частині дошки з’являється банер з додатковою інформацією про те, що викликало появу значка сповіщення», – пояснює глава програми Windows Insider Аманда Ланговскі.

Крім оновлень інтерфейсу користувача учасники програми Windows Insider на каналі Dev також зможуть почати тестування нової програми «Камера» для Windows 11. Її дизайн був оновлений, щоб відповідати стилістиці Windows 11. Також програма тепер підтримує сканування QR-кодів і штрих-кодів.

Нове оновлення Media Player також доступне для тестування. Воно принесло можливість копіювання компакт-дисків у файли AAC, WMA, FLAC та ALAC.

Джерело: The Verge