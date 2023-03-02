Microsoft представила три варіанти тону чат-бота Bing: можна перемикатися між творчими, збалансованими та точними відповідями

Microsoft надала користувачам свого чат-боту Bing можливість перемикати тон відповідей. Є три варіанти відповідей: творча, збалансована і точна. Творчий режим вмикає відповіді, які є «оригінальними та творчими», тоді як точний режим сприяє точності та релевантності, з метою одержати короткі точні відповіді на основі фактів.

За замовчанням Microsoft встановила збалансований режим, який покликаний забезпечити баланс між точністю та креативністю. Нові режими чату доступні всім користувачам ШІ Bing прямо зараз, і близько 90% користувачів вже мають їх спостерігати.

Нові режими повинні допомогти протистояти дивним «емоційним» спалахам, які спочатку спостерігалися у чат-бота Microsoft. Компанія оперативно додала деякі жорсткі обмеження для Bing після того, як у Twitter та Reddit користувачі опублікували безліч грубих відповідей бота, втім обмеження були відкориговані.

Деякі з обмежень робили чат Bing менш сприйнятливим – бот просто відмовлявся відповідати на багато питань, на які він впевнено відповідав раніше. Microsoft виправила більшість таких проблем в останньому оновленні.

Оновлення включає значне скорочення випадків, коли Bing відмовляється відповідати без видимої причини. Також чат-бот Bing тепер має давати менш дивні відповіді.

Microsoft також додала ярлик Bing на панель завдань Windows 11 та інтегрувала швидкий доступ до нього у функцію пошуку операційної системи. Microsoft нещодавно випустила попередню версію чат-бота для мобільних користувачів та додала її у Skype.

Джерело: The Verge