Microsoft про нові правила Apple App Store у ЄС ─ це «крок у неправильному напрямку»

Новий план Apple щодо дотримання правил Європейського Союзу вже викликав критику з боку генерального директора Epic Games Тіма Суїні та Spotify. Тепер Microsoft висловлює власні побоювання, називаючи зміни в App Store в ЄС «кроком у неправильному напрямку».

Apple запропонувала нову комісію за основну технологію розповсюдження для застосунків, які працюватимуть у сторонніх магазинах за стосунків в ЄС. Розробникам, які використовують сторонні магазини програм, потрібно платити €0,50 за щорічне встановлення застосунків після 1 млн завантажень. Apple також братиме 17% комісію з розробників, які вирішать використовувати сторонні платіжні системи.

«Нова політика Apple – це крок у неправильному напрямку», – говорить президент Xbox Сара Бонд у повідомленні на X. «Ми сподіваємося, що вони прислухаються до відгуків про запропонований ними план і будуть працювати над створенням більш інклюзивного майбутнього для всіх».

Spotify також звинуватив Apple у «вимаганні» нового податку на App Store і закликає регулюючі органи ЄС вжити заходів.

Європейська комісія заявляє, що опублікує відповідь на зміни Apple, коли правила офіційно набудуть чинності в березні, і обіцяє «рішучі дії», якщо «пропоновані рішення Apple виявляться недостатньо хорошими».

Джерело: The Verge