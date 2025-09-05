Британський уряд спробував Microsoft 365 Copilot: маса захопливих відгуків і жодного покращення ефективності чи заощадження часу

Microsoft

Результати використання ШІ 365 Copilot від Microsoft урядом Великої Британії продемонстрували, що це зовсім не про підвищення продуктивності.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії проводило пробне тестування Microsoft 365 Copilot у період з жовтня 2024 року по березень 2025 року. Департамент упродовж трьох місяців запропонував 1 тис. ліцензій, з яких 70% отримали волонтери, а ще 30% отримувачів було обрано випадковим чином.

Чимала кількість британських урядовців висловила задоволення від використання інструменту з підвищення продуктивності на базі ШІ, який, як стверджується, виконував широкий спектр задач. До задач ШІ, зокрема, входила підготовка опису посад до роботи з корпоративними даними. Однак виявилось, що існують і певні нюанси.

Згідно з оцінками The Register зазначається, що 72% з тих, хто використовував Copilot, висловили задоволення роботою цієї моделі ШІ. Підкреслюється, що особливо добре Copilot виконував письмові завдання. Однак адміністративні навички ШІ від Microsoft виявились значно гіршими.

Зокрема, Copilot погано справлявся із плануванням зустрічей, та таких завдань, як створення презентацій у PowerPoint. Зараз багато компаній сподіваються, що ШІ зможе скоротити час на виконання певних рутинних завдань і підвищить продуктивність, що дозволить бізнесу заощадити гроші. Однак оцінки Copilot продемонстрували, що його використання майже не підвищує продуктивність і практично не скорочує час на виконання завдань.

“Аналіз не виявив доказів того, що економія часу призвела до підвищення продуктивності, а учасники контрольної групи не помітили підвищення продуктивності колег, які брали участь у пілотному проєкті M365 Copilot”, — зазначають аналітики з The Register.

Однак за словами співробітників, які брали участь у випробуванні M365 Copilot, їм вдалось заощадити час під час виконання персональних завдань. Це означає, що ШІ може допомогти співробітникам заощадити час на виконання своїх завдань, але саме від самого співробітника, який використовує ШІ, залежить, наскільки ефективно він зможе підвищити свою продуктивність.

Окрім цього багатьом співробітникам виявилось важко оцінити ефективність роботи Copilot, оскільки він галюцинував протягом усього періоду випробування. У рамках випробування було розглянуто різні варіанти використання: від написання електронних листів до перевірки коду.

Учасникам було запропоновано заповнити щоденник, у який вони мали записати кожне завдання, яке виконувалось за участю ШІ Copilot, а також власне ставлення до нього за результатами випробування. Випробування показало, що багато користувачів використовували Copilot тільки один раз на тиждень, в той час як інші використовували ШІ інструмент один раз на день.

З огляду на це, аналітики The Register дійшли висновку, що оскільки використання Copilot відбувалось нерегулярно, витрачені на нього кошти не демонструють ніякої економії. Загалом у відомстві дійшли висновку, що ШІ може заощадити час і може бути корисним для певних груп людей, які виконують конкретні завдання. Однак існують обмеження у використанні ШІ на робочому місці. Великі технологічні компанії постійно нав’язують бізнесу свої інструменти ШІ, але ця оцінка, схоже, доводить, що можливості ШІ, ймовірно, не призведуть до революції в офісній роботі.

