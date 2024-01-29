Microsoft прибрала WordPad з Windows 11 Canary Build. Програма з’явилася 28 років тому з Windows 95

Microsoft випустила нову збірку Windows 11 Canary Build, з якої прибрала текстовий редактор WordPad (не плутати з більш відомим Word, який є частиною пакета Office). Microsoft описала WordPad як «застарілу функцію», отже вона більше не розробляється, і софтверний гігант більше не включатиме її до наступних випусків Windows 11.

Microsoft пояснила причину видалення WordPad:

Починаючи з цієї збірки, застосунки WordPad і People більше не будуть встановлюватися після чистої інсталяції ОС. У майбутньому випуску WordPad буде видалено під час оновлення. WordPad не можна буде перевстановити. WordPad є застарілою функцією Windows.

Протягом багатьох років WordPad був основним безплатним текстовим процесором (редактором), який був частиною операційної системи, фактично ще з часів Windows 95. Багато хто віддає перевагу цьому текстовому редактору для створення і редагування простих текстових документів. Але замість нього рекомендується інший текстовий процесор.

Ми рекомендуємо Microsoft Word для розширених текстових документів, таких як .doc і .rtf, і Windows Notepad для простих текстових документів, таких як .txt.

П’ять років тому Microsoft так само планувала видалити Windows Paint, а Windows 10 Fall Creator Update стала першим випуском без нього. Але Microsoft поступилася через великий попит, зробивши застосунок опцією, яку можна встановити з Microsoft Store. Зрештою, MS Paint був суттєво перероблений у Windows 11. Можливо, якщо буде запит суспільства, Microsoft зробить те ж саме з WordPad, передає Tom’s Hardware.