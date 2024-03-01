Microsoft випустила оновлення Windows 11 (Moment 5) — більше Copilot, віджети та Generative Erase в Photos

Microsoft починає розгортати чергове оновлення ОС Windows 11, яке містить цілу низку вдосконалень і нових функцій. Деякі з них орієнтовані на штучний інтелект.

У рамках цього оновлення Copilot у Windows 11 отримує більше можливостей для керування ПК. Тепер користувачі зможуть попросити чат-бота увімкнути режим економії заряду акумулятора або запустити функції спеціальних можливостей, як-от Екранний диктор або Екранна лупа. Copilot також зможе показати доступні мережі Wi-Fi, простір для зберігання та спорожнити кошик. Хоча оновлення Windows 11 вже доступне, не всі функції будуть активовані відразу. Нові параметри Copilot почнуть розгортатися наприкінці березня

Більше функцій на базі штучного інтелекту з’являється в програмі Photos. Нова функція Generative Erase дозволить видалити непотрібні об’єкти з фотографії, просто вибравши та видаливши їх. Відеоредактор Microsoft Clipchamp отримує можливість видаляти тишу з відео.

Microsoft також покращує віджети та функції макетів Snap у Windows 11. Тепер нарешті можна вимкнути безкорисний для багатьох канал Microsoft Start, а панель віджетів Windows стала сумісна з вимогами європейського Закону про цифрові ринки. Отже, тепер Google може створити плагін для панелі віджетів, який показує, наприклад, вміст із Новин Google.

Функція Snap у Windows 11, яка полегшує зміну розміру вікон програм, стає розумнішою. Тепер вона запам’ятовує програми, які часто знімаються, і автоматично пропонує макети.

На Windows-планшетах з підтримкою стилуса з’явилась можливість писати безпосередньо в текстові поля в ОС. Це включає підтримку Windows Ink у таких програмах, як Photos, Paint, WhatsApp тощо.

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Також було покращено вбудовану функцію трансляцій, яка дозволяє надсилати вміст на сусідній дисплей у Windows 11. Тепер користувач буде отримувати сповіщення про пропозиції щодо використання функції трансляції під час багатозадачності. Додатково удосконалено трансляцію, щоб допомогти знайти дисплеї поблизу та розв’язати проблеми з підключенням.

Разом з тим покращено функцію Nearby Share, яка тепер має вищу швидкість передачі інформації на пристрої в тій самій мережі. Водночас можна дати своєму комп’ютеру зрозуміле ім’я, щоб іншим було легше впізнати його.

Система Phone Link у Windows 11 тепер включатиме можливість доступу до останніх фотографій або використання телефону як вебкамери в програмах для відеоконференцій. Відсьогодні ця функція доступна для тестування учасникам програми Windows Insider на пристроях з ОС Android 9 та вище.

Нарешті Microsoft покращує функції доступності у Windows 11. Нова функція Voice Shortcuts дозволяє створювати власні команди для автоматизації завдань у функції голосового доступу Windows 11. Це як макрос для голосу, тому однією голосовою командою можна автоматично відкривати URL-адресу та виконувати ряд дій.

Також можна використовувати голосовий доступ на кількох дисплеях, включаючи накладення цифр і сітки на додаткових дисплеях. Microsoft також покращує функцію Narrator у Windows 11, додаючи природні голоси, які використовуються для перетворення тексту в мовлення на пристрої.

Джерело: The Verge

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