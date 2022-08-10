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Microsoft розпускає спеціальну команду, яку раніше створили для повернення втрачених клієнтів — Business Insider

Microsoft розпускає спеціальну команду, яку раніше створили для повернення втрачених клієнтів — Business Insider

Microsoft звільнить команду “Modern Life Experiences” (“MLX”), яка займається переосмисленням привабливості компанії для споживачів. Про це повідомляє Business Insider. Близько 200 співробітників команди отримали вказівку знайти іншу посаду в компанії протягом 60 днів або отримати вихідну допомогу (в перерахунку — один тиждень за кожні шість місяців роботи в Microsoft).

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Цікаво, що уже зараз на вебсайті вакансій Microsoft немає жодних оголошень з пропозиціями роботи в “Modern Life Experiences”. Про створення “MLX” було оголошено чотири роки тому. Тоді виконавчий директор Microsoft Юсеф Мехді заявив, що MLX “буде працювати над тим, щоб повернути споживачів”.

Команда розпочинала своє існування як стартап Mobile Data Labs, який займався розробкою інструменту для відстеження бігу MileIQ. Після того, як Microsoft придбала фірму у 2015 році, команду перейменували спочатку на MileIQ, а уже потім — на Modern Life Experiences.

“Modern Life Experiences”, серед іншого, відповідала за такі інструменти, як програма Microsoft Family Safety та інструмент для особистих фінансів Money in Excel.

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Слід зазначити, що сумарно в Microsoft працює близько 180 000 співробітників. Новина про розпуск команди “MLX” з’явилася через деякий час після того, як у Microsoft оголосили про плани сповільнити процес пошуку нових співробітників та звільнити менше як 1% нинішніх працівників. Представники Microsoft відмовилися від коментарів щодо скорочень у компанії.


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