Surface Laptop – власний Arm-ноутбук від Microsoft з автономністю 22 години та ціною від $1000

Водночас із презентацією бренда Copilot+ PC корпорація Microsoft також анонсувала власний ноутбук в рамках цієї концепції. Новий Surface Laptop — це ноутбук на базі архітектури Arm для споживачів. У нього є одна велика відмінність від Surface Laptop 6 for Business, анонсованого в березні — він оснащений чипом Qualcomm Snapdragon замість Intel Core Ultra. Компанія сподівається, що цей перехід зрівняє умови гри з потужними та ефективними ноутбуками Apple MacBook.

Новий Microsoft Surface Laptop пропонується у вигляді моделей з діагоналлю дисплея 13,8 та 15 дюймів. Максимальна яскравість становить 600 ніт. Компанія стверджує, що новинка «на 80% швидша, ніж наше попереднє покоління» і пропонує «до 22 годин локального відтворення відео». Ноутбук має тактильну сенсорну панель. На відміну від MacBook Air, Microsoft заявила, що пристрій підтримуватиме три 4K-монітори — на додачу до власного дисплея.

Конфігурація може містити процесор Qualcomm Snapdragon X Plus або Elite, від 16 до 64 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю від 256 ГБ до 1 ТБ. Пристрій оснащено сенсорним дисплеєм, модулем бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та кнопкою Copilot. Система Copilot+ PC забезпечує доступ до функції Recall, яка дозволяє користувачам шукати інформацію в таких місцях, як програми, документи та папки, за допомогою Copilot. Surface Laptop забезпечить доступ до нативних версій флагманських програм Adobe: Photoshop, Lightroom, Firefly та Express доступні вже зараз, а Illustrator й Premiere Pro з’являться пізніше в червні. Microsoft каже, що системи Copilot+ PC отримають функції ШІ Windows раніше, ніж їхні аналоги з Intel.

Ціна Microsoft Surface Laptop починається з $999 за 13,8-дюймову модель та з $1199,99 – за 15-дюймову версію. Новинка вже доступна для попереднього замовлення, а фактичний продаж розпочнеться 18 червня.

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Застосовуйте Machine Learning / Deep Learning та вчіть нейронні мережі розпізнавати об’єкти на відео. Отримайте необхідні компетенції Computer Vision Engineer. Дізнатись більше про курс

Джерело: The Verge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.