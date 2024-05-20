Microsoft впроваджує Copilot в Minecraft та інших іграх — до чого це може призвести

Під час заходу Surface and AI Microsoft продемонструвала інтеграцію Copilot в ігри на прикладі Minecraft. Гравці зможуть використовувати природну мову, щоб ставити запитання на зразок «Як створити меч?». Copilot шукатиме необхідні матеріали у скринях та інвентарі, або назовні, якщо їх немає. Також він пояснить, як створити предмет тощо без потреби згортати гру та шукати інформацію на сайтах.

Зручна можливість запитати у грі, як убити боса або як знайти секрети в локації може фундаментально змінити спосіб створення ігор та гри у них. Також вона зменшить потребу у сайтах, традиційних форумах та чатах, як Discord.

Також нововведення може повпливати на баланс в іграх. Свого часу команда розробників World of Warcraft витратила багато зусиль на балансування API аддонів гри. Багато з них дозволяють гравцям створювати модифікації для автоматизації певних ігрових механік. ШІ може втрутитися у цю частину та зробити ігри легшими або незбалансованими через легку допомогу.

Вебсайтам та базам даних може стати важче фінансувати свою діяльність у цьому новому світі. Це, своєю чергою, може негативно вплинути на якість інформації, отриманої з цих платформ. Таким чином може виникнути низхідна спіраль і те, що деякі теоретики штучного інтелекту описують як «колапс моделі», коли штучний інтелект більше не отримує точну інформацію.

Важливо зауважити, що поки конкретних планів запровадити Copilot в іграх найближчим часом нема, Microsoft лише анонсувала можливість.

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Джерело: Windows Central

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