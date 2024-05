Dell випустить п’ять ноутбуків на Snapdragon X у 2024 році в лінійках XPS 13, Inspiron 14 та Latitude за ціною від $1099

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Dell анонсувала одразу п’ять ноутбуків з конфігурацією Qualcomm, що вийдуть у поточному році: XPS 13 (9345), Inspiron 14, Inspiron 14 Plus, Latitude 7455 і Latitude 5455.

Новий XPS 13 працює на базі 12-ядерного процесора Snapdragon X Elite середнього класу з Dual Core Boost (також обіцяють 10-ядерну версію X Plus, але лише в Китаї) — із підтримкою до 64 ГБ ОЗУ, до 2 ТБ PCIe SSD (з опцією 4 ТБ після запуску) і три варіанти 13,4-дюймового дисплея: на 500 ніт, 1920 x 1200, без сенсора, з частотою оновлення 120 Гц; сенсорний IPS-дисплей із роздільною здатністю 500 ніт, 2560 x 1600, із HDR і частотою оновлення 120 Гц; і 400 ніт, 60 Гц, 2880 x 1800, сенсорний OLED-дисплей з HDR.

Всі три конфігурації мають вебкамеру 1080p, яка підтримує Windows Hello, і USB4 Type C із DisplayPort 2.1 і Power Delivery. OLED-версія буде трохи тоншою, ніж IPS-версії (на 0,58 дюйма порівняно з 0,60 дюйма), але всі три важитимуть 1,1 кг.

Dell Latitude 7455 матиме ті самі варіанти чипів Snapdragon X Elite та X Plus, але обидві конфігурації можна буде придбати в США. Цей ноутбук підтримуватиме до 32 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ накопичувача M.2 2230 SSD і купу портів: два USB4 Type C, один USB-A 3.2 Gen 1, microSD, аудіороз’єм, вебкамеру Windows Hello, плюс додатковий зчитувач відбитків пальців і додатковий зовнішній лоток для карток uSIM для підключення 5G. Буде всього один варіант дисплея: 14-дюймовий сенсорний IPS, 2650 x 1600. Обидві конфігурації Latitude матимуть вагу 1,4 кг та товщину 0,67 дюйма.

Нарешті, Dell Inspiron 14 Plus (7441) поставлятиметься лише з 10-ядерним процесором Snapdragon X Plus, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ/1 ТБ M.2 SSD і одним дисплеєм: 14-дюймовим, 2560 x 1600, IPS без сенсора з вебкамерою Windows Hello 1080p. Порти включають два USB4 типу C, один USB-A 3.2, один пристрій для читання карток microSD і роз’єм для гарнітури. Він важитиме близько 1,4 кг, залежно від конфігурації, і матиме товщину 0,58 дюйма.

Усі п’ять ноутбуків (і додаткові відомості про ті, про які тут не йдеться) будуть випущені пізніше цього року, але XPS 13 й Inspiron 14 Plus вже доступні для попереднього замовлення. Вартість XPS 13 стартує від $1299, а Inspiron 14 Plus – від $1099.

Джерело: The Verge

