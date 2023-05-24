Microsoft тестує перенесення програм та налаштувань Windows 11 з одного ПК на інший, як у macOS

Microsoft працює над впровадженням перенесення програм та налаштувань між різними комп’ютерами – так, як це відбувається у macOS. На Build 2023 компанія розповіла про функцію «Відновлення програм» (Restore Apps). Програмне забезпечення автоматично виконує міграцію застосунків, піктограм на робочому столі, закріплених програм на панелі завдань та інших елементів.

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Щоб скористатися відновленням, підійде локальний обліковий запис, але компанія рекомендує увійти в обліковий запис Microsoft для кращого результату. Наприклад, під час локального відновлення зберігаються лише кілька розмов у чаті Bing, тоді як хмарний обліковий запис Microsoft збереже історію 20 останніх взаємодій.

Документи, файли та фотографії також будуть перенесені, якщо вони збережені в OneDrive. Користувачі можуть за бажанням відключити міграцію програм, якщо воліють встановлювати їх наново. Це допоможе позбутися безлічі непотрібних програм під час переходу на новий ПК.

«Відновлення програм» знаходиться в бета-тестуванні та доступне учасникам програми попередньої оцінки Windows. Як завжди, немає жодної гарантії, що можливість «доживе» до фінальної версії або не зазнає змін.

Джерело: TechSpot