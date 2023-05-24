Microsoft показала масштабний редизайн “Провідника” у Windows 11

Короткий тизер, представлений на конференції Microsoft Build, натякнув на новий дизайн файлового менеджера Windows 11, підтверджуючи попередні витоки.

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Microsoft працює над оновленою версією File Explorer для Windows 11, яка ще більше модернізує зовнішній вигляд і досвід користування. У відео, яке здебільшого зосереджено на нещодавно анонсованому Windows Copilot, кілька секунд відведено й оновленому «‎Провіднику».

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW — Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023

Новий дизайн демонструє оновлену панель адреси та пошуку, яку тепер переміщено вгору, ближче до вкладок, а дії з файлами та папками опустили ближче до головної панелі навігації. Змінено й домашню сторінку, яка показує рекомендовані файли вгорі, що робить їх помітнішими в інтерфейсі користувача. Microsoft також переробляє область відомостей File Explorer.

Імовірно, зміни, які можна побачити вище на відео, будуть доступні інсайдерам протягом наступних кількох тижнів. Хоча Microsoft не згадувала про File Explorer під час конференції, відомо, що він буде заснований на WinUI 3 – найновішій платформі інтерфейсу користувача для програм Windows 11.

Повільно, але впевнено Microsoft модернізує зовнішній вигляд Windows 11. Останні оновлення, як-от Windows 11 версії 22H2, принесли користувачам новий вигляд диспетчера задача, а деякі інсайдери також можуть протестувати новий мікшер гучності.