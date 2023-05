Microsoft показала масштабний редизайн “Провідника” у Windows 11

Короткий тизер, представлений на конференції Microsoft Build, натякнув на новий дизайн файлового менеджера Windows 11, підтверджуючи попередні витоки.

Microsoft працює над оновленою версією File Explorer для Windows 11, яка ще більше модернізує зовнішній вигляд і досвід користування. У відео, яке здебільшого зосереджено на нещодавно анонсованому Windows Copilot, кілька секунд відведено й оновленому «‎Провіднику».

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW

— Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023