Microsoft відстежує користувачів секс-іграшок — у США подали позов

Жінка подає до суду на Microsoft та двох великих роздрібних продавців секс-іграшок у США. Вона стверджує, що їхні вебсайти відстежують користувачів без їхньої згоди, попри обіцянки цього не робити. У скарзі мешканка Сан-Франциско Стелла Татола стверджує, що компанії Babeland та Good Vibrations, які належать Barnaby Ltd. LLC, дозволяли Microsoft бачити, що шукають та купують відвідувачі їхніх сайтів.

«Без відома позивача та інших користувачів сайту Barnaby, що є грубим порушенням конфіденційності, Barnaby дозволяє невказаній третій стороні, Microsoft, перехоплювати, зчитувати та використовувати для отримання комерційної вигоди особисту інформацію споживачів про їхні сексуальні практики та уподобання, зібрану від їхньої діяльності на сайтах Barnaby. Ця інформація включає, але не обмежується пошуком продукту та ініціюванням покупки, а також унікальним ідентифікатором Microsoft для споживача», — йдеться у скарзі.

Стверджується, що сайти Good Vibrations та Babeland встановлюють трекери за допомогою програмного забезпечення Microsoft Clarity, яке «записує в режимі реального часу» і відстежує рухи миші користувачів, клацання або торкання, прокручування та навігацію сайтом.

«Дозволяючи нерозкритій третій стороні Microsoft підслуховувати та перехоплювати PPSI користувачів у такий спосіб, включаючи їхню сексуальну орієнтацію, уподобання та бажання, серед іншої дуже конфіденційної, захищеної інформації, Barnaby порушує власну Політику конфіденційності, яка стверджує, що вона ніколи не розголошуватиме таку інформацію третім особам».

Скарга містить скриншоти коду сайтів про сексуальне здоров’я, які стверджують, що вони використовують файли cookie Machine Unique Identifier («MUID»), які «ідентифікують унікальні веббраузери, що відвідують сайти Microsoft» і використовуються для реклами, аналітики та інших цілей. Стверджується, що це порушує Закон Каліфорнії про вторгнення в конфіденційність, Федеральний закон про прослуховування та розумні очікування жителів Каліфорнії щодо конфіденційності.

У лютому жінка подала груповий позов проти Adam & Eve, ще одного великого роздрібного продавця секс-іграшок, стверджуючи, що його сайт надав Google інформацію про її пошуки 8-дюймових фалоімітаторів та ременів.

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Джерело: 404 Media