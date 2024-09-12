Microsoft звільняє ще 650 працівників ігрового підрозділу — це на додачу до 1900 скорочених у січні

Компанія Microsoft планує скоротити майже 650 співробітників свого ігрового підрозділу, про що повідомив керівник Xbox Філ Спенсер у листі до працівників.
За даними Game File, Спенсер назвав цей день «одним із найскладніших». Він пояснив, що рішення про скорочення штату прийняли в межах «узгодження структури команди після поглинання та управління бізнесом», а також для «організації бізнесу задля довгострокового успіху».
Звільнення торкнуться переважно корпоративних і допоміжних функцій. За інформацією джерела, знайомого із ситуацією, скорочення здебільшого зачепить співробітників Activision Blizzard. Водночас керівники бізнес-підрозділів Xbox та пов’язаних із ними ігрових команд не постраждають.
Спенсер наголосив, що компанія не закриватиме жодну ігрову студію в рамках цих звільнень. Також не планують скасовувати розробку ігор, пристроїв чи досвіду. Однак деякі команди зазнають змін через «адаптацію до нових пріоритетів та управління життєвим циклом і продуктивністю ігор».
Для Microsoft Gaming це вже не перше скорочення цього року. У січні компанія звільнила приблизно 1900 працівників із команд Activision Blizzard, Zenimax та Xbox. Пізніше закрили студії Arkane Austin та Tango Gameworks, хоча останню згодом відновила Krafton.
У листі Спенсер висловив вдячність за внесок колег та повідомив про підтримку звільнених працівників. Їм нададуть «вихідні пакети», які включають вихідну допомогу, продовжене медичне страхування та послуги з працевлаштування в США. Він додав:
«Я знаю, що пережити такі зміни складно, але навіть у найскрутніші часи ця команда змогла об’єднатися та проявити турботу й доброту одне до одного, продовжуючи працювати для наших гравців».
Google за рік витратила $2,8 млрд на звільнення понад 12 тис. людей — у минулому кварталі компанія заробила $86 млрд
Джерело: Gamesradar
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