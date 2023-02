Нейромережа у смартфоні. Qualcomm оптимізувала Stable Diffusion для швидкої роботи на Snapdragon 8 Gen 2

Впровадження великих мовних моделей, таких як Stable Diffusion, у смартфони — це наступний крок у поширенні генеративних інструментів на ширшу аудиторію.

Зазвичай для запуску таких генеративних нейромереж потрібно багато обчислювальної потужності, і більшість програм, що пропонують такі послуги на мобільних пристроях, виконують обробку в хмарі. Однак Qualcomm довела, що її версія Stable Diffusion може з легкістю зробити це на смартфоні.

Qualcomm показала Stable Diffusion версії 1.5, що згенерувала зображення розміром 512 x 512 пікселів за 15 секунд. Для порівняння: генерація зображень на пристойному ноутбуці займе кілька хвилин, тому такий результат з телефону вражає.

Не повідомляється, який саме смартфон використали для демонстрації — але він оснащений флагманським чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 (який був випущений у листопаді минулого року і має процесор Hexagon, орієнтований на ШI). Інженери компанії також виконали різні оптимізації ПЗ, щоб забезпечити оптимальну роботу програми.

Насправді інші експериментатори вже пробували запустити Stable Diffusion на Android. Розробник Айвон Хуанг розповідав у блозі про запуск генеративної нейромережі на Sony Xperia 5 II з процесором Qualcomm Snapdragon 865 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Хоча, як зазначив Хуанг, створення зображення 512 x 512 з цим налаштуванням зайняло годину.

It took Stable diffusion for 1 hour to generate a 512×512 image on an #Android phone whereas it can do it in seconds on PC.

The face in the generated image is like ”WHY? Why did you spend time on doing this?” pic.twitter.com/hpzC88LmXU

— Ivon Huang☸️🐧✝️┇[email protected] (@Ivon852) February 19, 2023