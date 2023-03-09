Новий Mini Cooper EV отримав двигун потужністю 215 к.с. та запас ходу до 400 км

Базовий варіант електричного Mini Cooper 2024 року з акумулятором 40 кВт⋅год отримає двигун потужністю 181 к.с./135 кВт (той, що й має поточний Cooper SE), а покращений з 54 кВт⋅год — 215 к.с./160 кВт.

Це суттєве оновлення, оскільки попередній Mini постачався з 32,6 кВт⋅год.

Більші батареї забезпечать запас ходу 300 і 400 км відповідно за циклами випробувань WLTP. Офіційних оцінок EPA ще немає, але зазвичай вони нижче — тож становитимуть приблизно 230 та 290 км відповідно.

У 2025 році Mini хоче запропонувати версію John Cooper Works з ще більшою потужністю — до 250 к.с.

Дизайн салону відповідатиме ретро-естетиці Mini, пише Autocar. Однак навіть електричний Cooper отримає фізичний ключ, а за кермом не буде дисплею водія — натомість уся інформація виводитиметься на екран, розташований по центру.

Mini, як і раніше, випускатиме модель з ДВЗ, але очікує, що до 2025 року електромобілі становитимуть 50% продажів — порівняно з сьогоднішніми 15%. Раніше виробник заявляв про плани повністю перейти на електрику та припинити продаж автомобілів з ДВЗ до 2030 року.

Електрична модель створюється в рамках угоди між BMW і Great Wall Motor, укладеної у 2018 році. На офіційних фото Mini показує новий Cooper у жовтому камуфляжі, обіцяючи розкрити дизайн вже цієї осені.

Electrec пропонує переглянути фото Mini без камуфляжу, які з’явилися у грудні 2021 року в Китаї та продемонстрували значні зміни в дизайні екстер’єру. Тоді на знімках поряд із розкритою машиною розташувались авто у камуфляжі — які майже не відрізняються від нових, прихованих фото Mini.