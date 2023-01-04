Мінітонометр Valencell за $99 використовує затискач пальця замість манжети, щоб виміряти артеріальний тиск

Пристрій Valencell надає такі самі дані, як і звичайний тонометр з манжетою.

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Компанія Valencell, найбільш відома за виробництвом оптичних датчиків пульсу для фітнес-техніки, представила на CES 2023 новий пристрій — монітор із затискачем пальців, який зможе виміряти артеріальний тиск.

Замість звичного надування рукава на верхній частині руки, контролювати артеріальний тиск можна за допомогою затискання пальця. Зараз такий спосіб зазвичай використовується для вимірювання пульсу як вдома, так і в медичних установах.

Пристрій поки не має назви та очікує на дозвіл Управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

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Як пояснює Valencell монітор використовує датчики PPG для вимірювання моделей кровообігу, далі інформація проходить через алгоритм, який проводить обчислення серед набору даних, що містить 7000 записів пацієнтів. Потім дані порівнюються з віком, вагою, статтю та зростом користувача для вимірювання артеріального тиску. На екрані пристрою та у супутньому мобільному застосунку виведуть цифри систолічного та діастолічного тиску.

Попри те, що у Valencell стверджують, що їх робота унікальна, є ще принаймні одна система, яка використовує PPG і алгоритми замість манжети. На початку 2022-го року Університет Міссурі продемонстрував власний затискач, який використовує пару датчиків PPG для обох сторін пальця. Ця система, як визнали самі творці, надавала менш точні діастолічні показники.

У Valencell, здається, розв’язали ці проблеми за допомогою отримання додаткових даних. Компанія каже, що може запропонувати нову зброю у боротьбі проти гіпертонії, і сподівається надати її для використання в клінічних умовах для дистанційного моніторингу пацієнтів або лікування хронічних захворювань.

Але для цього доведеться почекати, доки FDA ретельно перевірить апаратне забезпечення — що може зайняти більшу частину року. Якщо управління все-таки “благословить” пристрій Valencell, його продаватимуть за 99 доларів.

Джерело: Engadget