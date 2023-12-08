Мінкульт блокуватиме сервіси, що показуватимуть російський серіал «‎слово пацана» — і закликає блогерів не рекламувати його

На другий рік повномасштабної війни деякі українці все ще дивляться російські серіали, а відомі українські блогери свідомо рекламують ворожий контент у соцмережах, лише збільшуючи його аудиторію.

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Про популярність російського «‎слова пацана» ясно свідчать показники Apple Music, де його саундтрек очолив українські чарти.

Кілька українських блогерів (зокрема Анна Алхім із 700 000 підписників в Instagram, яка потрапляла у скандали через свою любов до російської музики) активно рекламують російський серіал. Акторка Ірма Вітовська та ведуча Маша Єфросиніна тим часом розкритикували таку позицію:

«Останніми днями кілька українських блогерів (мабуть, їх так треба називати, бо в них є аудиторія і немаленька) достатньо активно обговорюють усі перипетії російськомовного серіалу “Слово пацана”. От так не дає їм, с*ка, життя, що ж там у цій з*лупі відбувається. За ваші с*аки в цю хвилину гинуть українські чоловіки та жінки», — сказала Єфросиніна.

Крім того, що «слово пацана» — це російський серіал (що мало б власне вже на 100% обмежити від бажання його дивитись), він розповідає про молодіжні кримінальні банди Казані, і, якщо зважати на синопсис, рекламує жорстокість й зневагу до прав людини.

Важко сказати, який ще підсенс можна знайти у російському серіалі без перегляду, однак Детектор медіа, з посиланням на розслідування видань «Важные истории» та «Медуза», стверджує, що «слово пацана» виробляли компанії Toomuch Production та «НМГ Студія» за підтримки такої цікавої громадської організації як «Інститут розвитку інтернету», що займається фінансуванням пропагандистського контенту для молоді. У 2022 році лише на серіали, які підтримують напад росії на Україну, виділили 3 мільярди рублів.

Мінкульт тим часом ввічливо попросив блогерів не рекламувати російський контент, і нагадав, що на українських платформах він не поширюється. Раніше в Україні заборонили трансляцію 22 пов’язаних з росією медіасервісів, зокрема HD REZKA, KINOGO, ГидОнлайн.