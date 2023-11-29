Новини Україна 29.11.2023 о 15:35 comment views icon

Мінцифри запустило проєкт CDTO Campus — щоб виростити «фахівців для цифрових реформ»

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Юрій Орос

Автор новин

Мінцифри запустило проєкт CDTO Campus — щоб виростити «фахівців для цифрових реформ»

Міністерство цифрової трансформації України запустило проєкт CDTO Campus. Його мета — забезпечити державу кваліфікованими фахівцями для реалізації цифрових реформ, а також підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації.

Цифрова трансформація названа з пріоритетів держави, щоб кожна державна структура, громада, місто могли самостійно керувати процесами. Для цього потрібні люди з лідерськими здібностями, навичками цифровізації, які здатні ініціювати та втілювати зміни, створювати команди, правильно комунікувати проєкти.

Згідно з задумом, CDTO Campus дасть змогу масштабувати цілі й проєкти Міністерства цифрової трансформації по всій країні. А його потенційний успіх може пришвидшити реформи, які прискорять наш європейський вибір.

Освітній проєкт містить 4 типи навчальних програм: довготривалих, короткотривалих, лідерських та custom programs (Персоналізовані програми). До короткотермінових програм входить навчальний курс про основи штучного інтелекту від AI HOUSE — некомерційної організації, яка є частиною екосистеми Roosh. Її головна мета — розбудувати ШІ-ком’юніті в Україні. Курс від Cisco щодо впровадження безпечних цифрових рішень, а також курс про захист персональних даних від проєкту EU4DigitalUA, що фінансується ЄС.

Проєкт передбачає змішану систему навчання: учасники можуть відвідувати заняття особисто в Києві або долучитися дистанційно. На завершення офлайн-модуля студенти отримують доступ до коротких відеолекцій та інтерактивних завдань у мобільному застосунку CDTO Campus.

Мінцифри запустило проєкт CDTO Campus — щоб виростити «фахівців для цифрових реформ»

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