Місія NASA InSight згортається — ось чим запам’ятався посадковий модуль за 4 роки роботи на Марсі

InSight потроху втрачає свою здатність до перезаряджання — його сонячні батареї все більше покриваються пилом. Навесні марсіанський модуль працював лише на 1/10 від своєї потужності, а 19 грудня NASA оголосило, що InSight не відповів на повідомлення із Землі, і “можливо, завершив свою роботу”.

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) почав працювати на Марсі 26 листопада 2018 року. Його місія полягала в дослідженні внутрішньої структури та складу планети протягом 709 солей (місцевих марсіанських днів), або 728 земних днів. Як і більшість інших марсіанських роботів NASA, посадковий модуль значно перевищив заплановану тривалість місії — станом на 20 грудня минуло 1445 солей.

Загибель InSight не стала несподіванкою — модуль не був обладнаний інструментами для видалення пилу, який розносить примхливий марсіанський вітер, з сонячних панелей з міркувань економії розмірів та ваги.

Ще у квітні NASA оголошувало про продовження InSight та ще 8 планетологічних місій:

Згодом менше ніж через місяць NASA повідомило про очікуваний графік уповільнення посадкового модуля та дату завершення місії: грудень 2022 року (як виявилось, це був дуже точний прогноз).

Оскільки рівень потужності модуля був дуже низьким цього літа, команда InSight вимкнула всі наукові прилади, крім сейсмометра, який збирав дані щонайменше до 22 жовтня 2022 року. NASA все-таки спробує ще раз зв’язатися з InSight, але якщо посадковий модуль пропустить два повідомлення поспіль, команда офіційно оголосить про завершення місії.

Редакція Techcrunch підготувала огляд найкращих моментів з “життя” InSight. Спробуємо коротко переповісти про кожен.

Коли 5 травня 2018 року InSight стартував на ракеті Atlas V, на борту знаходились ще два кубсати, яких назвали “ВОЛЛ-І” та “ЄВА”. Апарати були частиною місії Mars Cube One (MarCO) — перевірка здатності кубсатів розміром з портфель виживати в глибокому космосі. Супутники успішно передали дані з Марса на Землю, а згодом з ними втратили зв’язок.

InSight надалі використали для незапланованої місії — запису того, яку звучить Марс. За допомогою мікрофона посадкового модуля вдалось почути марсіанську поверхню. Це було дуже тихо (як і очікувалося в розрідженій атмосфері) і вітряно, але захопливо.

6 квітня 2019 року InSight зробив перший в історії запис марсіанської версії землетрусу — за допомогою свого інструменту SEIS. Відтоді було зафіксовано понад 1300 землетрусів, у тому числі 5-бальний (4 травня 2022 року), який став найбільшим з усіх зареєстрованих. Вивчаючи його, дослідники встановили, що склад надр Марса включає 20-37 кілометрів кори, 1560 кілометрів мантії та розплавлене ядро радіусом 1830 кілометрів.

InSight також доставив перший магнітометр на Марс і використовував його для вивчення гірських порід — як на поверхні, так і за кілька кілометрів під нею. Там інструмент виявив сліди колишнього магнітного поля планети, якого більше не існує. Ці камені продемонстрували потужний магнетизм, приблизно в 10 разів сильніший, ніж очікували вчені на основі попередніх супутникових даних.

Insight також служив маленькою марсіанською метеостанцією, записуючи всі види атмосферних явищ. Він зробив перший аудіозапис марсіанського вітру 1 грудня 2018 року, і зафіксував численні перепади тиску від “пилових дияволів” (пилових вихорів). Щоденні прогнози погоди на Марсі від InSight навіть публікувалися в інтернеті до 25 жовтня 2020 року.

Попри те, що InSight працював на надзвичайно низьких рівнях потужності через скупчення пилу на його сонячних батареях, він продовжував стежити за сейсмічною активністю Марса протягом літа й до цієї осені. Прилад SEIS був останнім робочим інструментом на посадковому модулі, який збирав дані принаймні до 22 жовтня. З цієї дати InSight все ще мав достатньо потужності для продовження зв’язку із Землею, але нині він замовк.

19 грудня обліковий запис InSight у Twitter опублікував, можливо, своє останнє фото:

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

