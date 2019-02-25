Зонд Insight начал передавать ежедневные метеосводки с Марса

Для тех, кто собирается провести отпуск на Красной планете, есть отличная новость: зонд Insight начал ежедневную трансляцию метеосводок, которые выкладываются в открытый доступ. Планируется, что наблюдения будут продолжаться как минимум два года.

Важно отметить, что помимо научных инструментов, уголкового отражателя и пары камер, на посадочной платформе установлена система APSS (Auxiliary Payload Subsystem), состоящая из двух датчиков TWINS (Temperature and Winds for InSight), определяющих скорость и направление ветра и температуру окружающего воздуха, а также барометра и магнитометра (показания последнего, правда, в общедоступных метеосводках не приводятся).

Данные с приборов аппарат снимает ежесекундно — в этом отличие Insight от предыдущих миссий, в которых метеорологические приборы включались лишь время от времени. Предполагается, что регулярный сбор информации о погодных условиях позволит исследователям обнаруживать источники помех, которые могут повлиять на показания сейсмографа и инструмента HP3, и учитывать их при обработке полученных данных.

Помимо этого, метеосводки помогут ученым лучше понять механизмы образования пыльных бурь на Красной планете: так, до сих пор остается неизвестным, какой силы ветра достаточно, чтобы поднять с поверхности Марса облако пыли, а также как именно образуются тамошние дюны. Еще одной задачей системы является изучение нечистой силы пыльных дьяволов — крупных пыльных вихрей. Отметим, что в зоне такого вихря падает атмосферное давление, поэтому барометр Insight сможет фиксировать их даже на расстоянии десятков метров.

«Наши данные уже показали, что в окрестностях аппарата много пыльных дьяволов, – отметил Дон Банфилд (Don Banfield) из Корнеллского университета, глава метеорологической группы миссии. – Наличие чувствительного датчика давления позволяет нам видеть их в большем количестве, когда они проходят мимо».

Наконец, благодаря метеонаблюдениям у ученых появляется возможность отслеживать сезонные климатические изменения на Красной планете. Напомним, что на Марсе есть времена года, так как его ось вращения наклонена к плоскости орбиты (как и у Земли)

Напоследок отметим, что данные, получаемые системой APSS, доступны для всех желающих с 11 февраля 2019 года. Так, в воскресенье 17 февраля в окрестностях места высадки погодные условия были типичны для конца марсианского зимнего периода: максимальная температура воздуха за сол (марсианские сутки) составила -17 градусов по Цельсию, минимальная — -95 градусов по Цельсию. Как поясняют исследователи, столь существенный суточный перепад температур вызван тем, что атмосфера Марса очень «тонкая» и не может служить эффективным теплоизолятором — из-за этого поверхность планеты довольно сильно нагревается днем, но быстро остывает ночью.

Ветер же в тот день был преимущественно северо-западный, его скорость менялась от 0,2 до 16,9 метра в секунду. По земным меркам это сильный ветер, но он вряд ли сбил бы с ног межпланетного путешественника, поскольку газовая «оболочка» Красной планеты очень разрежена, о чем говорят и цифры атмосферного давления: от 690 до 745,9 паскаля. Для сравнения: на Земле нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 101 тысячу паскалей.

Источник: N+1