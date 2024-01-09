Місія Peregrine, ймовірно, не досягне Місяця — через «‎критичну» втрату палива

Посадковий модуль, побудований приватним космічним стартапом Astrobotic, мав знаменувати повернення США на Місяць вперше за понад 50 років, з часів висадки «‎Аполлону».

Місія успішно стартувала 8 січня на новій ракеті United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur з мису Канаверал у Флориді. Початково Peregrine відокремилась від другого ступеня ракети без інцидентів і працювала відповідно до специфікацій, однак згодом замість того, щоб направити свою сонячну панель на Сонце, модуль почав дрейфувати від цілі, відзначившись тимчасовою втратою зв’язку.

Попри те, що зрештою інженерам вдалось зорієнтувати Peregrine на Сонце, в останніх оновленнях Astrobotic звітувала про «‎критичну» втрату палива і загрозу для висадки місії на Місяці. Залежно від рівня втрат, це може свідчити про переведення модуля на альтернативну орбітальну траєкторію замість спроби приземлення чи взагалі скасування місії через неможливість контролювати її курс чи положення.

Місія мала доставити на Місяць наукове обладнання NASA — в межах ініціативи Commercial Lunar Payload Services, яка дозволяє агентству платити приватним компаніям за транспортування свого обладнання в космос. Astrobotic заплатили $108 мільйонів — невелику частину від $25,8 мільярда, які NASA витратило на новаторську програму місії «Аполлон» за транспортування п’яти корисних вантажів на Місяць для виявлення водяного льоду та вимірювання рівня радіації. Експерименти з водою, зокрема, важливі для програми Artemis, яка має на меті остаточно встановити довготривалу присутність людини на Місяці.

Серед іншого корисного вантажу Peregrine — український прапор і карта України, які передав засновник Spacebit Павло Танасюк, твори мистецтва, фізичний токен Bitcoin, японська капсула часу, що містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу, а також кремований прах людей (зокрема й таких знаменитостей, як творець серіалу «Зоряний шлях» Джин Родденберрі та письменник-фантаст Артур К. Кларк), проти чого активно виступала нація Навахо.

Запуск Peregrine став першим польотом для важкої ракети-носія Vulcan Centaur, створеної ULA (спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin), яка має замінити старіші конструкції компанії Altas V і Delta IV. Нова ракета використовує двигуни, виготовлені в США, замінюючи російські, які приводили в дію ракету Atlas V.