Міський електромобіль Dacia Spring 2024 отримав дизайн у стилі Duster, запас ходу до 220 км та ціну біля €20 тис.

Dacia представила оновлену версію доступного міського електромобіля Spring. Модель Dacia Spring 2024 року заснована на новій мові дизайну автовиробника, запозичуючи елементи стилю від популярного Duster. Авто має компактні розміри, великий кліренс та дизайн кросовера. Компанія також оновила інтер’єру та комплектацію.

Новий Dacia Spring 2024 року виглядає більш сучасно, ніж раніше, головним чином завдяки решітці радіатора в стилі Duster і світлодіодним фарам, а також захисним елементам та отворам бампера. Задня частина також отримала чорну окантовку, сучасні світлодіоди і велику кількість захисної пластикової обшивки на бампері. Ще з нового ─ переглянута палітра кольорів із додаванням відтінків Brick Red і Safari Beige, а також нові варіанти для коліс діаметром до 16 дюймів.

Довжина електромобіля становить 3701 мм, а колісна база – 2423 мм. Авто має висоту 1519 мм та ширину 1767 мм. Автовласникам пропонуються комплектації з двигунами потужністю 45 або 65 к. с. та акумулятором місткістю 26,8 кВт∙год, який забезпечує пробіг до 220 км. Максимальна швидкість становить 125 км/год.

Інтер’єр також оновився. Тепер Dacia Spring 2024 року має сучасну цифрову панель з 7 дюймовим дисплеєм та окремий 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Хоча комплектації початкового рівня будуть обмежені лише тримачем для смартфона.

Вентиляційні отвори, центральна консоль, селектор коробки передач і піддон на панелі приладів були оновлені – тепер вони виглядають більше відповідно до решти сімейства Dacia. Компанія також додала систему кріплення аксесуарів YouClip, що дозволяє власникам персоналізувати інтер’єр. На додачу до збільшеного обсягу багажника (308 літрів) оновлена модель пропонує додатковий багажник під капотом об’ємом 35 літрів.

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Новий міський електромобіль Dacia Spring 2024 надійде у продаж за ціною близько €20 тис.

Джерело: carscoops

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