Мокрий Місяць? Китайці знайшли воду там, де її не мало бути

Дослідники з Китаю знайшли докази наявності води в пробах місячного ґрунту, зібраних місією Chang’e-5, що відкриває нові перспективи у вивченні природного супутника Землі.

Китайські науковці зробили важливе відкриття, аналізуючи зразки місячного ґрунту, доставлені місією Chang’e-5. Вони виявили сліди води, що підтверджує можливість існування H2O на поверхні Місяця у різних формах. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Учені з’ясували, що молекули води можуть зберігатися на освітлених Сонцем ділянках Місяця у вигляді гідратованих солей.

Китайська місія Chang’e-5, запущена 23 листопада 2020 року, стала першою за 44 роки, що успішно доставила зразки місячного ґрунту на Землю. Апарат приземлився на Місяці 1 грудня, зібрав приблизно 2 кг ґрунту та каменів і повернувся 17 грудня того ж року. Зібрані зразки походять з набагато вищих широт, ніж ті, що NASA отримало у 1960-х і 1970-х роках.

У 2020 році NASA повідомило про виявлення молекул води в кратері на південній півкулі Місяця. Це відкриття зробили за допомогою даних, зібраних Стратосферною обсерваторією інфрачервоної астрономії (SOFIA) – модифікованим Boeing 747, перетвореним на летючу астрономічну лабораторію.

Ці відкриття мають велике значення для майбутніх місячних місій. Світові космічні держави, включно Китаєм, США та росією, готуються до встановлення більш постійної присутності на Місяці. NASA планує повернути астронавтів на місячну поверхню вперше з часів місії Apollo 17, а Китай також робить значні успіхи у цьому напрямку.

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Нагадаємо, нещодавно дослідники з Вісконсинського університету в Медісоні в США виявили, що Місяць поступово віддаляється від Землі, що призводить до повільного збільшення тривалості земної доби.

Джерело: Futurism