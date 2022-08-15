«Модільяні»: після 25-річної перерви Джонні Депп стане режисером фільму, а співпродюсером виступить Аль Пачіно

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Джонні Депп уперше за 25 років стане режисером фільму. Востаннє він сідав у режисерське крісло у 1997 році, коли займався зніманням фільму The Brave / «Хоробрий». Це був дебют Деппа у повнометражному кіно.

Тепер Джонні Депп вирішив стати режисером фільму Modigliani / «Модільяні», який розповідає про італійського художника Амедео Модільяні. Депп також стане співпродюсером картини разом з Аль Пачіно та Баррі Навіді.

Фільм заснований на п’єсі Денніса Макінтайра, її адаптацію для великого екрана зробили Єжи та Мері Кромоловські. Фільм розповість історію художника та скульптора Амедео Модільяні, коли він був у Парижі у 1916 році. Художник тривалий час ставився себе як до провального з критичної та комерційної точок зору. Але в Парижі він проводить бурхливі та повні подій 48 годин, які стануть поворотним моментом у його житті, зрештою зміцнивши його репутацію артистичної легенди.

«Це було життя з величезними труднощами, але зрештою увінчалося тріумфом — загальнолюдська історія, з якою можуть ідентифікувати себе всі глядачі», — заявив Джонні Депп.

Як очікується, знімання фільму мають розпочатися в Європі навесні 2023 року, а кастинг буде оголошено найближчим часом.

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Джерело: The Hollywood Reporter