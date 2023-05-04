Молодший флагманський смартфон Motorola Edge 40 з’явиться в Україні влітку — його ціна в Європі €600

Місяць тому Motorola представила флагманський смартфон Edge 40 Pro, а зараз до нього приєдналася модель Edge 40, яка дещо поступається технічними характеристиками заради доступнішої ціни — €600 проти €900.

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Екран Edge 40 з діагоналлю 6,55” лише на 0,12 дюйма менше, ніж у «старшого брата». Він підтримує частоту оновлення 144 Гц замість 165 Гц, але на практиці це навряд чи буде помітним. Більш суттєва різниця в процесорах: Edge 40 оснащений чипом MediaTek Dimensity 8020, тоді як версія Pro працює на Snapdragon 8 Gen 2. Процесори можна назвати порівнянними, звичайно, з перевагою Snapdragon.

Найбільш суттєва різниця між обома моделями – у камері. Motorola Edge 40 втратив третій об’єктив, телевик. Два, що залишилися, отримали нижчу роздільну здатність. Смартфон має основну камеру на 50 МП з оптичною стабілізацією та ширококутник 13 МП з оглядом 120°. Селфі-камера має датчик 32 МП.

Motorola Edge 40 отримав швидкий зарядний пристрій потужністю 68 Вт та батарею 4400 мАг. За заявою виробника, разом вони забезпечують до 12 годин автономії після 10 хвилин зарядки. Є можливість бездротового заряджання потужністю 15 Вт. Смартфон забезпечений захистом від пилу та вологи IP68. Продажі Edge 40 в Україні розпочнуться влітку, телефон буде доступний у кольорах Nebula Green, Lunar Blue та Eclipse Black.

Джерело: The Verge