Monobank на скіні «‎За Лебіговича» за день зібрав ₴20 млн для «‎Повернись живим»

Псевдовибори в Monobank завершились перемогою єдиного кандидата та збором ₴20 млн для благодійного фонду «‎Повернись живим».

Початково жартівлива акція «‎За Лебіговича» стартувала після прямого ефіру стримера Михайла Лебіги, який переглядав та коментував дебати між Ющенком та Януковичем. Глядачі почали пропонувати йому й самому податись в президенти під прізвищем Лебігович. Далі стартувала хвиля мемів, яку гріх було не використати для збору коштів на ЗСУ (сам Лебіга вже відзначився збором ₴8,3 млн на ГУР).

Збір спільно зі стримером анонсував Monobank, де за донат від 100 грн (який і був голосом за Лебіговича) пропонували ексклюзивний скін для карти.

Нині співзасновник необанку Олег Гороховський повідомив, що люди надіслали на банку вже понад ₴20 млн.

Збори «‎За Лебіговича» тривали й офлайн — для цього фонд «‎Повернись живим» 3 вересня організував щось на кшталт виборчих дільниць у 7 містах України, а стример у відеоанонсі закликав приходити туди з агітаційними плакатами та грошима.