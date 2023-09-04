Monobank на скіні «‎За Лебіговича» за день зібрав ₴20 млн для «‎Повернись живим»

Псевдовибори в Monobank завершились перемогою єдиного кандидата та збором ₴20 млн для благодійного фонду «Повернись живим».
Початково жартівлива акція «За Лебіговича» стартувала після прямого ефіру стримера Михайла Лебіги, який переглядав та коментував дебати між Ющенком та Януковичем. Глядачі почали пропонувати йому й самому податись в президенти під прізвищем Лебігович. Далі стартувала хвиля мемів, яку гріх було не використати для збору коштів на ЗСУ (сам Лебіга вже відзначився збором ₴8,3 млн на ГУР).
Збір спільно зі стримером анонсував Monobank, де за донат від 100 грн (який і був голосом за Лебіговича) пропонували ексклюзивний скін для карти.
Нині співзасновник необанку Олег Гороховський повідомив, що люди надіслали на банку вже понад ₴20 млн.
Збори «За Лебіговича» тривали й офлайн — для цього фонд «Повернись живим» 3 вересня організував щось на кшталт виборчих дільниць у 7 містах України, а стример у відеоанонсі закликав приходити туди з агітаційними плакатами та грошима.