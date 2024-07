Motorola Edge 50 – найтонший у світі смартфон із захистом військового класу

На додачу до моделей motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro та motorola edge 50 fusion настав час випустити звичайну версію motorola edge 50. Ця новинка позиціюється як найтонший у світі смартфон, захищений за стандартом військового рівня MIL-810H. Отже, він не повинен боятись пилу, води, перепадів температури, ударів, падінь, вібрації тощо. Також повідомляється про захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Хоча motorola edge 50 пройшов «тестування на відповідність стандарту Міністерства оборони США MIL-STD-810H», компанія не може гарантувати «майбутню продуктивність за цих умов тестування». Іншими словами, якщо під час екстремальних навантажень чи падінь користувач пошкодить смартфон, гарантія Motorola не поширюватиметься на його ремонт. Тому, ймовірно, для «захищеного» смартфона доцільно придбати захисний чохол і поводитись із пристроєм з таким самим рівнем обережності, як і з будь-яким іншими.

В іншому motorola edge 50 – це типовий сучасний смартфон середнього рівня. Він оснащений 6,67-дюймовим p-OLED дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K, охопленням 100% колірного простору DCI-P3 та піковою HDR яскравістю 1900 ніт. Пристрій отримав процесор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition та вбудоване сховище місткістю 256 ГБ. Головна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 700C. Вона доповнена 13-мегапіксельним надширококутним модулем з кутом огляду 120 градусів та телефото модулем з підтримкою 30x зуму. Фронтальна камера – 32-мегапіксельна.

Пристрій має батарею місткістю 5000 мАг, підтримує швидку дротову зарядку TurboPower потужністю 68 Вт та бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Також тут є сканер відбитків пальців в дисплеї. Новинка працює під управлінням версії Android 14. Виробник обіцяє випускати оновлення ОС протягом 3 років та оновлення безпеки протягом 4 років.

It’s more than a phone, #MotorolaEdge50 📱 is the World’s slimmest, MIL-810H certified smartphone with Sony – LYTIA™ 700C camera, plus, IP68 water resistance. Get ready for whatever comes.💪

Launching 1 Aug @Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & leading stores.#CraftedForTheBold

— Motorola India (@motorolaindia) July 25, 2024