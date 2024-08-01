Новини Кіно 01.08.2024 о 17:36 comment views icon

«Моя мрія здійснилася»: Кріс Еванс зіграв супергероя в «Дедпул і Росомаха», але не Капітана Америку

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Ігор Панченко

Автор новин

«Моя мрія здійснилася»: Кріс Еванс зіграв супергероя в «Дедпул і Росомаха», але не Капітана Америку

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Фільм «Дедпул і Росомаха» вразив глядачів численними камео супергероїв, але найбільше здивування викликала поява одного з ветеранів кіновсесвіту Marvel.

Творці фільму підготували для глядачів справжній сюрприз. Кріс Еванс з’явився на екрані, але не як Капітан Америка, якого він грав у кіновсесвіті Marvel. Цього разу актор повернувся до ролі Джонні Шторма, відомого як Людина-факел. Еванс не втілював цей образ 17 років, із часів фільмів «Фантастична четвірка» 2005 року та його продовження «Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера» 2007 року.

«Моя мрія здійснилася»: Кріс Еванс зіграв супергероя в «Дедпул і Росомаха», але не Капітана Америку

Еванс висловив подяку режисеру Шону Леві та головним акторам Раяну Рейнольдсу і Г’ю Джекману за можливість знову зіграти супергероя. Актор поділився закулісним фото з ними на знімальному майданчику.

«Грати Джонні знову було здійсненням мрії», — написав Еванс у своєму Instagram.

Крім Еванса, у фільмі з’явилися й інші актори з попередніх фільмів Fox: Дженніфер Гарнер як Електра та Веслі Снайпс як Блейд. Чаннінг Татум дебютував як Гамбіт — роль, яку він мав зіграти раніше, але не склалося.

«Дедпул і Росомаха» встановив рекорд зборів для фільмів із рейтингом R, заробивши $438,3 млн у світовому прокаті. У США стрічка показала восьмий найкращий старт, зібравши $205 млн.

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«Дедпул і Росомаха» дебютував з касою у $440 млн — світовий рекорд для фільму із рейтингом R

Джерело: IGN

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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