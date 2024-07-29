«Дедпул і Росомаха» дебютував з касою у $440 млн — світовий рекорд для фільму із рейтингом R

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Наразі «Дедпул і Росомаха» — шостий за касою у 2024 році, але з огляду на потужний дебют з легкістю може наблизитись до лідерів, другої «Дюни» та «Думками навиворіт 2».

У перший вікенд «Дедпул і Росомаха» дебютував із $205 млн у США (лише 9 фільмів в історії Голлівуду перетинали цей рубіж) та $233,3 млн за кордоном, наблизивши загальну касу до $440 млн. Наразі фільм лідирує за дебютними зборами серед усіх коли-небудь випущених стрічок з рейтингом R.

Початкові касові збори «Дедпула і Росомахи» також оформили новий рекорд для Marvel, яка стала першою у світі кінофраншизою, що заробила понад $30 млрд.

Виробництво фільму обійшлось у $200 млн, тоді як на маркетинг витратили ще $100 млн.

Для Disney, яка довгий час не могла оговтатись після пандемії, 2024 рік відзначився вже котрою перемогою — окрім «Дедпула і Росомахи» гідними касовими здобутками відзначились «Королівство планети мавп» з $400 млн та мультфільм «Думками навиворіт 2», який досяг звання найбагатшого фільму в історії завдяки касі у $1,5 млрд. На черзі — «Чужий: Ромул», якому також прогнозують хороший результат.

Щодо Marvel, для якої «Дедпул і Росомаха» став єдиним фільмом, що вийшов цього року, то студія налаштована боротися за серця фанатів, не гребуючи ніякими методами — зважаючи на повернення Роберта Дауні-молодшого в MCU в абсолютно новій ролі. Кількома місяцями раніше студія заявила, що зосередиться на якості замість кількості й випускатиме всього 2-3 фільми на рік.

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Джерело: Deadline, Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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