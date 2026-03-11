Новини Кіно 11.03.2026 comment views icon

Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс
Роберт Дауні-молодший в образі Доктора Дума для фільму "Месники: Судний день"

Попри гігантський акторський склад фільму “Месники: Судний день”, актор Marvel Льюїс Пуллман запевняє: кожен з персонажів отримає свій зірковий момент на екрані, а студія не вважає проєкт “перевантаженим”


Пуллман грає Вартового в MCU, який повертається у новому фільмі братів Руссо. “Месники: Судний день” представить Роберта Дауні-молодшого в ролі ключового лиходія і разом з тим збере до купи масу старих і нових персонажів, серед яких Люди Ікс, Громовержці й Фантастична четвірка.

На офіційній презентації Marvel представила близько 30 персонажів, однак з кожним новим витоком перелік лише розширювався. Серед іншого додались старий і новий Капітан Америка, а також Тор, яких показали в раніших тизерах. У фанів є підозри, що фільм вийде занадто перевантаженим камео і не кожен з персонажів отримає вдосталь екранного часу. Пуллман в інтерв’ю Esquire заперечив це і запевнив, що режисери й студія все продумали як слід.

Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
Льюїс Пуллман в ролі Вартового за лаштунками фільму “Громовержці”

“У кожного персонажа є свій момент, який визначає його масштаб. Брати Руссо добре над цим попрацювали. Вони не хочуть, аби хтось просто сидів на задньому плані”.

Пуллман додає, що Руссо добре усвідомили відповідальність, яку взяли на себе, зібравши “одних із найкращих акторів у світі”.


“Трапляється багато справді захопливих дуетів. Фанати будуть у захваті. Так весело уявляти це. Що, якби А та Б працювали разом? Чи працювали б Б та Д разом? Ви побачите, як багато з цих фантазій втілюються в життя”.

Попри випуск кількох відеоанонсів, інформації про “Месники: Судний день” на цей час небагато. Власне, ми й досі не побачили повноцінного зображення Дума, але це, певно, виправлять з першим трейлером. Нагадаємо, що тизери на чотирьох зібрали близько 1 млрд переглядів.

“Месники: Судний день” вийде в кінотеатрах 18 грудня — в один день з “Дюною 3”. Обидві студії відмовились поступатись датою, внаслідок чого творіння Marvel взагалі лишилось без екранів IMAX. 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вийшов перший трейлер "Дуже страшного кіно 6"
В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?
"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори
Бальдра в серіалі God of War зіграє зірка "Дедпула”
Режисер Resident Evil вважає "обурливим" екранізовувати ігри, не граючи в них
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Творці "Ти — космос" анонсували фільм "Тореадори з Васюківки": бюджет €2,5 млн, події перенесуть в незалежну Україну
Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
"Проєкт Аве Марія" зняли без зелених екранів, а корабель будували вручну
"Проєкт Аве Марія" став найдорожчим фільмом в історії Amazon
Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"
Warner Bros. почала роботу над фільмом "Гра престолів"
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня
"Людина-павук 4" б'є рекорд MCU за кількістю лиходіїв: 9, без урахування "сірих" Халка та Карателя
Хі-Мен повертається: трейлер фентезі-бойовика "Володарі всесвіту”
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Нова "Ідентифікація Борна" вийде без Метта Деймона: хто його замінить?
Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати