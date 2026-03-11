Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"

Роберт Дауні-молодший в образі Доктора Дума для фільму "Месники: Судний день"

Попри гігантський акторський склад фільму “Месники: Судний день”, актор Marvel Льюїс Пуллман запевняє: кожен з персонажів отримає свій зірковий момент на екрані, а студія не вважає проєкт “перевантаженим”





Пуллман грає Вартового в MCU, який повертається у новому фільмі братів Руссо. “Месники: Судний день” представить Роберта Дауні-молодшого в ролі ключового лиходія і разом з тим збере до купи масу старих і нових персонажів, серед яких Люди Ікс, Громовержці й Фантастична четвірка.

На офіційній презентації Marvel представила близько 30 персонажів, однак з кожним новим витоком перелік лише розширювався. Серед іншого додались старий і новий Капітан Америка, а також Тор, яких показали в раніших тизерах. У фанів є підозри, що фільм вийде занадто перевантаженим камео і не кожен з персонажів отримає вдосталь екранного часу. Пуллман в інтерв’ю Esquire заперечив це і запевнив, що режисери й студія все продумали як слід.

“У кожного персонажа є свій момент, який визначає його масштаб. Брати Руссо добре над цим попрацювали. Вони не хочуть, аби хтось просто сидів на задньому плані”.

Пуллман додає, що Руссо добре усвідомили відповідальність, яку взяли на себе, зібравши “одних із найкращих акторів у світі”.





“Трапляється багато справді захопливих дуетів. Фанати будуть у захваті. Так весело уявляти це. Що, якби А та Б працювали разом? Чи працювали б Б та Д разом? Ви побачите, як багато з цих фантазій втілюються в життя”.

Попри випуск кількох відеоанонсів, інформації про “Месники: Судний день” на цей час небагато. Власне, ми й досі не побачили повноцінного зображення Дума, але це, певно, виправлять з першим трейлером. Нагадаємо, що тизери на чотирьох зібрали близько 1 млрд переглядів.

“Месники: Судний день” вийде в кінотеатрах 18 грудня — в один день з “Дюною 3”. Обидві студії відмовились поступатись датою, внаслідок чого творіння Marvel взагалі лишилось без екранів IMAX.