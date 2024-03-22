Можна не спішити: швидкість відгуку на вакансію не впливає на шанси знайти роботу

Швидкість відгуку на вакансію ніяк не впливає на кількість відповідей рекрутера, які отримують кандидати. І, відповідно на шанс знайти роботу. Якщо тільки не надсилати відгуки через тиждень після публікації вакансії.

До таких висновків прийшов сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Шанси у тих, хто відгукується на вакансії, розміщені до 30 хв практично такі ж, як і у тих, хто відгукується через годину або навіть через день.

Найбільше відповідей, 36% — на відгуки, надіслані менше ніж за 10 хвилин після публікації вакансії або через 20-30 хвилин.

Відгуки надіслані за годину після публікації мають не сильно менше — 34% відповідей.

Через день — 33%.

Лише на відгуки, надіслані через тиждень, відповідають суттєво менше — лише 25%.

Але є ще один цікавий нюанс: у тих, хто відгукується менше ніж за хвилину (особливо за допомогою скрипта) шанси менші, ніж в інших. Лише 30% таких відгуків мають відповідь. Але і самих відгуків менше 1%.

English For Tech course. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

11% всіх відгуків на вакансії надійшли протягом години, 50% — протягом доби і 81% – протягом тижня. Ще 19% – через 7 днів і більше. Середній відсоток відповідей — 32%.

Довідка. Вибірка — 386 тисяч відгуків за 2024 рік до сьогодні мінус 7 днів, лише на ті вакансії, де після відгуку не оновлювалася дата публікації.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!