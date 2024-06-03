Дені Вільньов розчарований, що друга «Дюна» й досі «№1 за касою», і чекає гідного поєдинку з «Дедпулом й Росомахою»

Стрічка-продовження науково-фантастичної епопеї Дені Вільньова, яка екранізує всесвіт «Дюни» Френка Герберта, на цю мить заробила $711 млн у всьому світі й міцно утримує статус касового лідера 2024 року.

Останні гучні назви, «Каскадер» з Раяном Гослінгом та «Фуріоза» з Анею Тейлор-Джой, ледь виправдали свої попередні прогнози й, з огляду на бюджети (які не враховують масштабних маркетингових кампаній), навряд досягнуть статусу беззбитковості, тож «Дюна 2» поки не отримала гідних конкурентів.

Дені Вільньов під час отримання нагороди на Canadian Screen Awards сказав, що розчарований тим, що «Дюна 2» все ще «номер один» у касових рейтингах року, і станом кіноіндустрії загалом.

«Я сподіваюся, рано чи пізно, касові збори цього літа стануть набагато кращими», — додав режисер.

Наразі до успіхів фільму «Дюна: Частина друга» наблизився лише «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» — стрічка Адама Вінгарда заробила $567,2 млн, але все ще транслюється в кінотеатрах.

Вільньов у промові також наголосив на важливості великих фільмів, які «повністю сприймають силу театру», навівши як приклад «Повстання Штатів», що став другим за зборами фільмом для A24 зі $113,9 млн в касі.

«Нам потрібні фільми, які є театральним досвідом… Мені пощастило, що «Дюна 2» дійшла до глядачів, і я б хотів, щоб це траплялося частіше, чесно».

На думку Вільньова, «Дюна 2» може знайти гідного суперника у вигляді «Дедпула й Росомахи» — єдиного фільму MCU, який вийде у 2024 році. Попри те, що стрічка з Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекманом в головних ролях отримала рейтинг R, попередні продажі квитків вже демонструють рекордні результати.

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«Дюна 2» наразі доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрах, тоді як «Дедпул і Росомаха» вийде на великий екран в Україні 25 липня.