«Ми не Game Pass або Netflix»: CEO Sony про появу ексклюзивів PlayStation в PS Plus в день релізу. Але ігри стануть «повсюдними»

Генеральний директор Sony Кенітіро Йосіда заявив, що ігри його компанії, що випускаються для PlayStation, стануть «повсюдними» і з’являтимуться практично на всіх платформах (крім інших консолей).

Деякі з найбільш популярних відеоігор за останні кілька років були ексклюзивами для PlayStation, хоча через кілька років після їхнього дебюту на консолях Sony вони виходили і на інших платформах. Схоже, що ця тенденція збережеться, оскільки Sony шукає джерела доходу за межами PlayStation 5. У недавньому інтерв’ю з інвесторами генеральний директор Sony Кенітіро Йосіда заявив, що ігри для PlayStation поширюватимуться на «ПК, мобільних пристроях та у хмарі».

Відповідаючи на запитання «Як ви бачите майбутнє ігор?», Йосида сказав:

«Коротко кажучи, вони будуть повсюдно. Скрізь, де є комп’ютери, користувачі можуть без проблем грати у свої улюблені ігри. Геймери зможуть знайти місце для гри у різних просторах. Хоча PlayStation залишиться нашим основним продуктом, ми розширимо наші ігрові можливості на ПК, мобільні пристрої та хмари».

Таке ставлення, схоже, точно відображає стан портфеля компанії. ААА-ігри, що видаються або фінансуються Sony, спочатку виходять на PlayStation 5, а потім на ПК, але поки що у відносно невеликій кількості. Sony також має певний інтерес до стримінгу ігор, але він фрагментований: користувачі можуть транслювати ігри з консолі PlayStation на смартфон, планшет або ПК. Можна навіть вести стримінг через віддалене з’єднання, а також транслювати колекцію старих консольних ігор PlayStation Cloud на ПК або смартфон. Sony також почала продавати PlayStation Portal, свою першу портативну ігрову консоль після PS Vita, але вона обмежена підключенням Wi-Fi до консолі PS5.

Horizon: Forbidden West, продовження популярної гри Horizon: Zero Dawn – це наступний великий реліз PlayStation Studios, який вийде на ПК на початку цього року. ПК-геймери також з нетерпінням чекають появи на цій платформі таких ігор, як Ghost of Tsushima і Bloodborne, але якісь плани щодо них поки не підтверджені.

Коли його запитали про зростання популярності моделей підписки, таких як Microsoft Game Pass, Йошида торкнувся власної моделі Plus від PlayStation. PlayStation Plus потрібна для більшості багатокористувацьких онлайн-ігор на PlayStation і пропонує онлайн-бібліотеку ігор за ціною від $15 на місяць. Однак він не бачить перспективи переходу до платного доступу до нових ігор, як в моделі Netflix.

«Люди зазвичай грають в одну гру за раз», – сказав він, – «тому тип [підписки] «все, що ви можете з’їсти» може бути не таким цінним порівняно з сервісами стрімінгу відео».

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Джерело: pcworld