На Amazon вийде рімейк психосексуального трилера Dead Ringers / «Зв′язані до смерті» — сестер-близнючок зіграла Рейчел Вайс

Сервіс Amazon Prime Video опублікував трейлер майбутнього серіалу «Зв′язані до смерті». Це сучасний ремейк однойменного фільму Девіда Кроненберга, що вийшов 1988 року.

Сучасна адаптація зазнала деяких змін. Замість оригінального фільму тривалістю 115 хвилин тепер на глядачів чекає 6-серійний серіал. Теоретично, додатковий хронометраж дозволить авторам краще розкрити сюжет та додати до нього нові деталі.

Ще одне нововведення – зміна статі головних персонажів. У фільмі 1988 року ролі близнюків Беверлі та Елліота Ментл зіграв Джеремі Айронс. У серіалі головними дійовими особами стануть однояйцеві близнюки-сестри. Імена при цьому не зміняться. Подвійну головну роль провідних гінекологів зіграла Рейчел Вайс («Мумія», «Чорна вдова»). У серіалі також знімалися Брітн Олдфорд, Поппі Лю, Майкл Чернус, Дженніфер Ель та Емілі Мід.

Дія 6-серійного психосексуального трилера «Зв′язані до смерті» відбувається у найближчому майбутньому. Серіал розповість про «близнюків, які мають все: наркотики, коханців та безкомпромісне бажання робити все, що потрібно, включаючи розсування кордонів медичної етики, у спробі кинути виклик застарілим практикам і вивести жіночу охорону здоров’я на новий рівень». Йтиметься про спроби покращити процес дітонародження.

Еліс Берч виступила як виконавчий продюсер, шоураннер і автор сценарію серіалу. У написанні сценарію також брала участь Рейчел Вайс. Рімейк «Зв′язані до смерті» вийде у сервісі Amazon Prime Video 21 квітня 2023 року.

Джерело: hollywoodreporter