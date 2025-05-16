Новини Кіно 16.05.2025 о 13:31 comment views icon

На Apple TV+ вийшов Sci-Fi серіал «Вбивцебот» з ідеальною оцінкою Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

На Apple TV+ вийшов Sci-Fi серіал «Вбивцебот» з ідеальною оцінкою Rotten Tomatoes
Apple TV+

Відсьогодні на Apple TV+ доступні для перегляду перші два епізоди серіалу «Вбивцебот» — екранізації серії науково-фантастичних книжок Марти Веллс «Щоденники вбивцебота».

Серіал загалом складається з 10 епізодів тривалістю до 30 хвилин — решта виходитимуть щоп’ятниці. На стримінгу, на жаль, і досі немає української озвучки, але доступні субтитри.

На Apple TV+ вийшов Sci-Fi серіал «Вбивцебот» з ідеальною оцінкою Rotten Tomatoes

В центрі сюжету серіалу «Вбивцебот» — андроїд з футуристичної мегакорпорації, якого орендують для охорони екіпажу місії з дослідження космосу. Вбивцебот без відома керівників захоплює контроль над своїм програмуванням, щоб мати можливість не підкорятися наказам. Але все, що він поки хоче робити з цією свободою — це… дивитись мильні опери. До того ж з часом він починає прив’язуватися до настирливих (і часом чарівних) людей.

Головну роль у серіалі зіграв Александр Скашґорд, відомий за серіалами «Велика маленька брехня» та «‎Спадкоємці». В перших рецензіях актора надзвичайно вихваляли, попри те, що його втілення суттєво відрізняється від образу, який читачі уявляли за книгами.

«Скашґорд — не той вбивцебот, якого я собі уявляв, коли читав книги. Я впевнений, що не буду єдиним читачем, який вважає, що він виглядає чи звучить інакше. Але після 10 епізодів нового серіалу інтерпретація персонажа стала для мене надзвичайно цікавою», — писав Даніель Фінберг з The Hollywood Reporter.

Серед решти акторського складу з’являються Нома Думезвені («Наглядач)», Девід Дастмалчян («Людина-мураха»), Сабріна Ву, Акшай Кханна, Таттіона Джонс і Тамара Подемськи, тоді як шоуранерами виступили Кріс і Пол Вайтц («‎Американський пиріг»), а Девід С. Гойєр, який керував екранізацією «Фундації‎» Айзека Азімова, став одним із виконавчих продюсерів.

Наразі у «Вбивцебота» 98% на Rotten Tomatoes (при цьому оцінка початково коливалась від 96% до ідеальних 100%).

Нагадаємо, що вже у липні на Apple TV+ повернеться серіал «Фундація» з третім сезоном; також чекаємо на новини про екранізацію кіберпанкового роману «Нейромант» Вільяма Ґібсона. Останніми роками стримінг суттєво поповнив свою колекцію наукової фантастики, і серед іншого відзначився такими хітами як «Таємниця бункера» та «Розрив» (обидва також подовжені на подальші сезони).

Перший трейлер «Вбивцебота» — нового Sci-Fi серіалу Apple за романами Марти Веллс

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