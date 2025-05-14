Новини Кіно 14.05.2025 о 12:41 comment views icon

Cеріал «Вбивцебот» стартував з 96% на Rotten Tomatoes — новий конкурент для «Бункера» і «Розриву»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Cеріал «Вбивцебот» стартував з 96% на Rotten Tomatoes — новий конкурент для «Бункера» і «Розриву»
Александр Скашґорд у серіалі «Вбивцебот» / Apple

Новий науково-фантастичний серіал Apple «Вбивцебот» отримав перші оцінки — майже ідеальні, зважаючи на рейтинг Rotten Tomatoes.

Критики оцінили шоу у 96% на основі 27 рецензій, відзначаючи серед іншого акторську гру Скашґорда, приємну атмосферу та долю гумору в діалогах.

Науково-фантастичний серіал «Вбивцебот» стартував з 96% на Rotten Tomatoes — новий конкурент для «Бункера» і «Розриву»

Серіал «Вбивцебот», заснований на серії книг Марти Веллс під назвою «Щоденники вбивцебота», поєднує комедію, наукову фантастику та трилер, щоб розповісти історію робота, який перебуває в екзистенційній кризі.

«Андроїд з футуристичної мегакорпорації, якого орендують для охорони екіпажу місії з дослідження космосу, перехоплює контроль над своїм програмуванням, щоб мати можливість не підкорятися наказам. Але все, що він поки хоче робити з цією свободою — це… дивитись мильні опери. До того ж з часом він починає прив’язуватися до настирливих (і часом чарівних) людей», — з офіційного синопсиса.

Головну роль взяв на себе актор та лауреат премії «Еммі» Александр Скашґорд, відомий за серіалами «Велика маленька брехня» та «‎Спадкоємці». Серед решти акторського складу: Нома Думезвені («Наглядач)», Девід Дастмалчян («Людина-мураха»), Сабріна Ву, Акшай Кханна, Таттіона Джонс і Тамара Подемськи. Шоуранерами виступили Кріс і Пол Вайтц («‎Американський пиріг»), а Девід С. Гойєр, який керував екранізацією «Фундації‎» Айзека Азімова, став одним із виконавчих продюсерів.

Далі кілька цитат із рецензій профільних видань:

  • «Хоча “Вбивцебот” досліджує деякі важливі питання, пов’язані зі штучним інтелектом та свободою волі, він робить це з почуттям грайливості та шарму, а також з правильною дозою незграбності», — Ендрю Вебстер, The Verge.
  • «Скашґорд — не той вбивцебот, якого я собі уявляв, коли читав книги. Я впевнений, що не буду єдиним читачем, який вважає, що він виглядає чи звучить інакше. Але після 10 епізодів нового серіалу інтерпретація персонажа стала для мене надзвичайно цікавою», — Даніель Фінберг, The Hollywood Reporter.
  • «Як комедія, це не особливо смішно, але інтригуюча передумова, дивний настрій та приємна гра Скашґорда перевершують усе», — Оллі Річардс, Empire.
  • «Якщо порівнювати з іншими екранізаціями книг, то «Вбивцебота» можна вважати одним із найсильніших шоу цього року, та й загалом одним із найкращих науково-фантастичних серіалів Apple TV+», — Карлі Лейн, Collider.

Серіал «Вбивцебот» складається з 10 епізодів невеликою тривалістю (в середньому 25 хвилин) і дебютує з першими двома на Apple TV+ вже цієї п’ятниці, 16 травня.

Перший трейлер «Вбивцебота» — нового Sci-Fi серіалу Apple за романами Марти Веллс

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