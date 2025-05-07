Новини Кіно 07.05.2025 о 17:48 comment views icon

Вийшов тизер третього сезону «Фундації» — Sci-Fi серіалу за романами Айзека Азімова (прем’єра в липні)

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Катерина Даньшина

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Вийшов тизер третього сезону «Фундації» — Sci-Fi серіалу за романами Айзека Азімова (прем’єра в липні)
Apple

Apple TV+ оприлюднила тизер і зображення третього сезону «Фундації» — науково-фантастичного серіалу за однойменною книжковою серією Айзека Азімова.

Телевізійна екранізація «Фундації» стартувала у 2021 році й оповідала про повстання Фундації (офіційно: організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії. За розрахунками психоісторіка Гері Селдона впродовж 500 років Імперія загине — це неможливо відвернути, проте можна пом’якшити наслідки.

Головні ролі взяли на себе Джаред Гарріс, Лі Пейс та Лу Ллобелл, які повернуться й у третьому сезоні, дія якого відбуватиметься за півтора століття після подій другого.

«Фундація стає все більш відомою, далеко за межами свого скромного початку, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. У той час як обидві галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з’являється в особі грізного воєначальника, відомого як «Мул», чия мета — правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто переможе, хто програє, хто виживе, а хто помре, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну гру в міжгалактичні шахи», — з офіційного синопсису.

Серед новачків: Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Сіннев Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Олександер Сіддіг та Трой Коцур. Пілу Асбек (Еурон Грейджой з «Гри престолів») грає Мула, що видається ідеальним кастингом.

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Серіал подовжили на третій сезон у 2023 році, хоча через кілька місяців шоуранер Девід С. Гойєр відмовився від співпраці, нібито через проблеми з бюджетом. Наразі він все ще залучений у проєкт як продюсер.

Третій сезон «Фундації» дебютує на Apple TV+ 11 липня, нові епізоди виходитимуть щотижня до 12 вересня. Серед інших цікавих Sci-Fi новинок стримінгу очікуємо на екранізацію «Щоденників вбивцебота» Марти Веллс та кіберпанкового роману «Нейромант» Вільяма Ґібсона.

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