Apple замовила серіал за кіберпанковим романом «Нейромант» Вільяма Ґібсона

Шоураннером серіалу, виступить Ґрем Роланд («Темні вітри») у компанії з Дж. Д. Діллардом («Сутінкова зона»).

Роман «Нейромант», який є канонічним зразком жанру кіберапанк, вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір».

Серіал, який у спільному виробниці створюватимуть Skydance Television і Anonymous Content, складатиметься з 10 епізодів та, згідно з Apple, розповідатиме про високопоставленого суперхакера Кейса, що потрапив у «мережу цифрового шпигунства та злочинів із високими ставками» разом зі своєю партнеркою, найманкою Моллі.

«Нейромант» — не перша співпраця Apple зі Skydance TV і продовжує ряд таких проєктів, як «Фундація», «Приз за великими дверима» та комедійний серіал без назви з Метью Меттью Макконагеєм та Вуді Гаррельсоном від Девіда Веста Ріда. Так само компанія раніше співпрацювала й з Anonymous Content — над серіалом «Савант», «Бандити в часі» та ін.

«Нейромант» вже мав кілька спроб екранізації: зокрема для фільмів (і однієї відеогри) — режисер «Дедпула» Тім Міллер, наприклад, намагався запустити проєкт для Fox у 2017 році. Зрештою надійшло замовлення від Apple — незабаром після того, як у 2022 році Amazon адаптувала іншу книгу Ґібсона «Периферійні пристрої» як телесеріал (плани на другий сезон зрештою скасували).

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